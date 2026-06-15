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        Haberler Ekonomi Kripto Para Bitcoin'de barış rüzgarı: Yeniden 65 bin doları aştı

        Bitcoin'de barış rüzgarı

        ABD ile İran arasında anlaşmaya varıldığı haberlerinin ardından küresel piyasalarda risk iştahı arttı. Bitcoin, son 24 saatte yüzde 2,2 yükselerek yeniden 65 bin doların üzerine çıktı. Kripto para piyasasında toparlanma sinyalleri güçlenirken yatırımcılar jeopolitik tansiyondaki düşüşü olumlu karşıladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15 Haziran 2026 - 10:00 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Bitcoin'de barış rüzgarı

        ABD ile İran arasında anlaşma sağlanması kripto paralarda yükselişe yol açtı.

        Kripto para piyasasının en büyük varlığı olan Bitcoin, son 24 saatte yüzde 2,21 değer kazanarak 65 bin 816 dolar seviyesine yükseldi. CoinMarketCap verilerine göre Bitcoin'in piyasa değeri 1,3 trilyon doların üzerine çıktı.

        GEÇEN HAFTA SERT GERİLEMİŞTİ

        Bitcoin, geçen hafta Ortadoğu'da artan jeopolitik gerilimlerin etkisiyle sert satış baskısı altında kalmıştı. ABD-İran geriliminin tırmanmasıyla yatırımcıların güvenli limanlara yönelmesi sonucu Bitcoin önce 61 bin dolar seviyesinin altına geriledi, ardından 59 bin dolar civarına kadar düşerek son dönemin en düşük seviyelerini test etti.

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        Piyasalarda oluşan riskten kaçış eğilimi nedeniyle Bitcoin 10 Haziran'da 61 bin 380 dolar seviyelerinde işlem görürken, tarihi zirvesinin yaklaşık yüzde 50 altında bulunuyordu.

        GÖZLER FED'E DÖNECEK

        ABD ile İran arasındaanlaşma sağlanmasıyla birlikte petrol fiyatlarında gerileme yaşanırken, hisse senedi ve kripto para piyasalarında alımlar öne çıktı. Analistler, jeopolitik risklerin azalmasının yatırımcıların yeniden riskli varlıklara yönelmesini sağladığını belirtiyor.

        Bitcoin'deki yükselişe Ethereum, Solana ve XRP gibi büyük kripto paralar da eşlik ederken, piyasanın toplam değeri yeniden toparlanma sinyalleri verdi.

        Uzmanlar, ABD-İran hattındaki gelişmelerin yanı sıra Fed'in faiz politikası ve kurumsal yatırımcı akımlarının önümüzdeki dönemde Bitcoin'in yönü açısından belirleyici olmaya devam edeceğini ifade ediyor.

        Fed çarşamba günü (17 Haziran) faiz kararını açıklayacak.

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