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Bitcoin TIRMANIYOR! 8 Mart Bitcoin ne kadar, kaç TL? Bitcoin'in fiyatı ne oldu?

ABD'de tahvil faizlerinin yüzde 1.55 düzeyine kadar yükselmesinin ardından 50,000 doların altına gerileyen Bitcoin, gelen kurumsal alımların desteğinde yeniden döndüğü bu düzeyin üzerinde tutunuyor.

Bitcoin TIRMANIYOR! 8 Mart Bitcoin ne kadar, kaç TL? Bitcoin'in fiyatı ne oldu?

ABD merkezli mobil yazılım ve bulut tabanlı hizmetler sağlayan MicroStrategy, ABD tahvil faizlerindeki tırmanışın ardından 10 milyon dolarlık Bitcoin daha aldı. Microstrategy CEO'su Michael Saylor, ortalama 48,888 dolardan 205 Bitcoin daha satın aldıklarını açıkladı.

Analistlerin hesaplamalarına göre, şirketin toplam Bitcoin varlıkları, bugünkü fiyatlara göre 4.59 milyar dolar değerine denk gelecek biçimde 91,064 Bitcoin'e ulaştı. Şirketin ortalama Bitcoin alım fiyatı 24,119 dolar, toplam maliyeti de 2.2 milyar dolar olarak hesaplanıyor.

Son 24 saat içinde 49,211.83 ve 51,740.85 dolar arasında dalgalanan Bitcoin, yüzde 1.55 artışla 50,459.52 dolara yükselirken, birimin haftalık kazancı da yüzde 8.25 olarak hesaplandı. Bitcoin'in toplam piyasa hacmi de, 940 milyar dolara yükseldi. Kripto para piyasalarının en büyük hacimli birimi Bitcoin, 58,330.57 dolarlık yeni zirveyi 21 Şubat'ta gördü.

Tüm piyasalarda toplam piyasa hacmi de, 1 trilyon 566 milyar dolar olarak belirlendi. Kripto para piyasalarına yönelik kurumsal ilginin artmasının ardından yaşanan hızlı tırmanışla, toplam piyasa hacmi 7 Ocak'ta 1.0 trilyon dolar ve 15 Şubat'ta 1.5 trilyon dolar sınırını aşmıştı.

Kripto para piyasalarındaki toparlanma hareketlerinin etkisiyle, son 24 saatte en yüksek hacimli 100 birimden 27 birimin değeri düşerken, ilk 10 birimden düşen olmadı.

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