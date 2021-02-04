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Bitcoin ne kadar, kaç TL? YÜKSELİŞTE! Bitcoin'de son durum

Kurumsal alımlardaki artışın etkisiyle yönünü yeniden yukarıya çeviren Bitcoin, 37,500 dolar sınırını da aştı.

Bitcoin ne kadar, kaç TL? YÜKSELİŞTE! Bitcoin'de son durum

Kripto para piyasalarının ikinci en büyük piyasa hacmine sahip birimi Ether, Grayscale Investments'in Ethereum Trust'ın halka açık ticaret için yeniden açılacağını açıklamasının ardından, 1,689 dolar ile tüm zamanların en yüksek düzeyini gördü.

Kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi Bitcon, geçen yılın son günlerinden itibaren hızla artan kurumsal alımların desteğinde 8 Ocak'ta 41,946.74 dolarlık tüm zamanların zirvesini gördü.

Son 24 saat içinde 35,628 dolar ve 38,138 dolar arasında dalgalanan Bitcoin, yüzde 2.85 artışla 37,723.65 dolara yükselirken, birimin haftalık kazancı da yüzde 19.69 olarak hesaplandı. Bitcoin'in toplam piyasa hacmi de yüklaşık 18 milyar dolar artışla 701 milyar dolara yükseldi.

Kripto para piyasalarında son 24 saatte en yüksek hacimli 100 birimden 25 birimin değeri düşerken, düşenlerden iki birin de ilk 10 birim arasındaydı.

Artan kurumsal alımların da etkisiyle, 7 Ocak'ta tarihte ilk kez 1.0 trilyon dolar sınırını aşan toplam piyasa hacmi, son 24 saatte 1 trilyon 95.7 dolardan, yaklaşık 43 milyar dolar artışla 1 trilyon 138.06 milyar dolara yükseldi.

Toplam 8,388 kripto para biriminin işlem gördüğü 33,076 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 61.7'sini Bitcoin oluşturuyordu. Tüm piyasalarda 24 saatlik işlem hacmi de 151 milyar dolardan, yaklaşık 1.0 milyar dolar düşüşle 150 milyar dolara geriledi.

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