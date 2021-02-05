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Bitcoin ne kadar, kaç TL? YÜKSELİYOR! Bitcoin'de son durum

Kurumsal alımlardaki artışın etkisiyle yönünü yeniden yukarıya çeviren Bitcoin, 37,500 dolar sınırını da aşarken, Grayscale Investments'in Ethereum Trust'ın halka açık ticaret için yeniden açılacağını açıklamasının ardından, 1,689 dolar ile tüm zamanların en yüksek düzeyini gören Ether 1,600 doların üzerinde tutundu.

Bitcoin ne kadar, kaç TL? YÜKSELİYOR! Bitcoin'de son durum

Son 24 saat içinde 36,317 dolar ve 38,592 dolar arasında dalgalanan Bitcoin, yüzde 0.60 artışla 37,205.88 dolara yükselirken, birimin haftalık kazancı da yüzde 13.59 olarak hesaplandı. Bitcoin'in toplam piyasa hacmi de 686 milyar dolar düzeyindeydi.

Kripto para piyasalarında son 24 saatte en yüksek hacimli 100 birimden 51 birimin değeri düşerken, düşenlerden dört birim de ilk 10 birim arasındaydı

Artan kurumsal alımların da etkisiyle, 7 Ocak'ta tarihte ilk kez 1.0 trilyon dolar sınırını aşan toplam piyasa hacmi de 1 trilyon 121.54 milyar dolar düzeyindeydi.

Toplam 8,389 kripto para biriminin işlem gördüğü 33,142 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 61.2'sini Bitcoin oluşturuyordu. Tüm piyasalarda 24 saatlik işlem hacmi de 165 milyar dolar düzeyindeydi.

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