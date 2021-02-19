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Bitcoin ne kadar, kaç TL? YÜKSELİYOR! Bitcoin'de son durum

Kripto para piyasalarının en büyük hacimli birimi Perşembe günü 52,533.91 dolar ile yeni zirveyi test ettikten sonra, gelen kar satışlarıyla hafif geri çekilerek, 51,000 doların üzerinde tutundu. İkinci sıradaki Ethereum ise, hafta ortasında ilk kez aştığı 1,900 dolar sınırın üzerinde işlem görüyor.

Bitcoin ne kadar, kaç TL? YÜKSELİYOR! Bitcoin'de son durum

Son 24 saat içinde 50,937.28 ve 52,293.12 dolar arasında dalgalanan Bitcoin, yüzde 1.78 düşüşle 51,084.47 dolara gerilerken, birimin haftalık kazancı da yüzde 7.67 olarak hesaplandı. Bitcoin'in toplam piyasa hacmi ise yaklaşık 14 milyar dolarlık düşüşle 966 milyar dolardan, 952 milyar dolara geriledi.

Artan kurumsal alımların da etkisiyle, 7 Ocak'ta tarihte ilk kez 1.0 trilyon dolar sınırını aşan toplam piyasa hacmi de, 1.5 trilyon dolar sınırını da ilk kez 15 Şubat'ta aştı. Toplam piyasa hacmi son 24 saatte yaklaşık 1.0 milyar dolar düşüşle 1 trilyon 575.70 milyar dolardan, 1 trilyon 574.74 milyar dolara geriledi.

Kripto para piyasalarında, gelen kar satışlarının etkisiyle son 24 saatte en yüksek hacimli 100 birimden 57 birimin değeri düşerken, bunlardan sekiz tanesi de ilk 10 birimin arasındaydı.

Toplam 8,521 kripto para biriminin işlem gördüğü 34,199 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 60.5'ini Bitcoin oluşturuyordu. Tüm piyasalarda 24 saatlik işlem hacmi ise, 194 milyar dolardan, 52.34 milyar doları Bitcoin olmak üzere, 142 milyar dolara geriledi.

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