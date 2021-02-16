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Bitcoin ne kadar oldu? Bitcoin kaç TL? Bitcoin'de son durum

Kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi Bitcoin, küresel finans piyasalarının en büyüklerinden Morgan Stanley'in yatırım yapmayı gündemine aldığına ilişkin haberlerin ardından 49,708.58 dolarlık yeni zirveyi görerek, bir süredir gündemde olan "50,000 dolar" sınırına bir adım daha yaklaştı.

Bitcoin ne kadar oldu? Bitcoin kaç TL? Bitcoin'de son durum

Son 24 saat içinde 46,451.15 ve 49,708.58 dolar arasında dalgalanan Bitcoin, yüzde 5.03 artışla 46,526.15 dolara yükselirken, birimin haftalık kazancı da yüzde 7.31 olarak hesaplandı. Bitcoin'in toplam piyasa hacmi ise yaklaşık 45 milyar dolarlık tırmanışla 874 milyar dolardan, 919 milyar dolara yükseldi.

Artan kurumsal alımların da etkisiyle, 7 Ocak'ta tarihte ilk kez 1.0 trilyon dolar sınırını aşan toplam piyasa hacmi de, yeni günün erken saatlerinde ilk kez 1.5 trilyon dolar sınırını da aştı. Toplam piyasa hacmi 24 saatte yaklaşık 93 milyar dolar artışla 1 trilyon 412.56 milyar dolardan, 1 trilyon 505.26 milyar dolara tırmandı.

Kripto para piyasalarında son 24 saatte en yüksek hacimli 100 birimden yalnızca 6 birimin değeri düşerken, bunlardan da yalnızca bir tanesi ilk 10 birimin arasındaydı.

Toplam 8,472 kripto para biriminin işlem gördüğü 33,840 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 61.2'sini Bitcoin oluşturuyordu. Tüm piyasalarda 24 saatlik işlem hacmi ise 211 milyar dolardan, 199 milyar dolara geriledi.

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