Bitcoin, son 24 saatte yüzde 10.23 düşüşle 30,895.80 dolara gerilerken, birimin haftalık kaybı da yüzde 20.18 olarak hesaplandı. Bitcoin'in toplam piyasa hacmi de 640 milyar dolardan, yaklaşık 65 milyar dolarlık düşüşle 575 milyar dolara indi.

Artan kurumsal alımların da etkisiyle, 7 Ocak'ta tarihte ilk kez 1.0 trilyon dolar sınırını aşan toplam piyasa Perşembe erken saatlerde indiği 992 milyar dolardan yaklaşık 90 milyar dolar düşüşle 902 milyar dolara kadar geriledi.

Kripto para piyasalarında son 24 saatte en yüksek hacimli 100 birimden 90 birimin değeri düşerken, ilk 10 birimin tamamı düşenler arasındaydı

Toplam 8,304 kripto para biriminin işlem gördüğü 32,727 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 64.3'ünü Bitcoin oluşturuyordu.