Altın fiyatları ne kadar oldu?

Bitcoin, son 24 saatte yüzde 4.09 düşüşle 33,250.79 dolara gerilerken, birimin haftalık kazancı da yüzde 1.46 düzeyine kadar eridi. Bitcoin'in toplam piyasa hacmi de 659 milyar dolardan, yaklaşık 38 milyar dolarlık düşüşle 621 milyar dolara indi.

Kripto para piyasalarında son 24 saatte en yüksek hacimli 100 birimden 71 birimin değeri düşerken, düşenlerden 9 birim de ilk 10 birimin arasındaydı.

Kripto para piyasalarında toplam hacim yaklaşık 49 milyar dolarlık düşüşle 910,17 milyar dolara kadar geriledi. Piyasalarda 24 saatlik işlem hacmi ise yaklaşık 72 milyar dolarlık düşüşle 155 milyar dolara geriledi.

Toplam 8,247 kripto para biriminin işlem gördüğü 33,938 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 68.4'ünü Bitcoin oluşturuyordu.