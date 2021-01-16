Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerMerak Edilenler
ABONE OL

Bitcoin ne kadar oldu? YÜKSELİŞE GEÇTİ! Bitcoin kaç dolar, kaç tl?

Kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi Bitcoin, geçen hafta sonu ulaştığı 41,946.74 dolarlık yeni zirveden, indiği 35,000 - 40,000 dolar arasında hareketlerini sürdürüyor. Hafta sonunun ilk saatlerinde 30,838 dolara kadar inen Bitcoin, daha sonra toparlanarak 36,000 doların üzerine döndü.

Bitcoin ne kadar oldu? YÜKSELİŞE GEÇTİ! Bitcoin kaç dolar, kaç tl?

Bitcoin, son 24 saatte yüzde 3.13 düşüşle 36,657.71 dolara gerilerken, birimin haftalık kaybı da yüzde 6.61 olarak hesaplandı. Bitcoin'in toplam piyasa hacmi de 718 milyar dolardan, yaklaşık 36 milyar dolarlık düşüşle 682 milyar dolara geriledi.

Artan kurumsal alımların da etkisiyle, Cuma günü erken saatlerde 1 trilyon 44 milyar dolara yükselen toplam hacim de yaklaşık 32 milyar dolarlık düşüşle 1 trilyon 12 milyar dolara döndü. Piyasalarda 24 saatlik işlem hacmi ise yaklaşık 17 milyar dolarlık artışla 150 milyar dolara yükseldi.

Kripto para piyasalarında son 24 saatte en yüksek hacimli 100 birimden 35 birimin değeri düşerken, düşenlerden 6 birim de ilk 10 birimin arasındaydı.

Toplam 8,263 kripto para biriminin işlem gördüğü 34,134 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 67.6'sını Bitcoin oluşturuyordu.

Bittrt Araştırma Müdürü Helin Çelik, ABD'nin seçilmiş Başkanı Joe Biden'ın destek paketini açıkladığına işaret ederek, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Joe Biden 1.9 trilyon dolarlık destek paketini açıkladı. Paket kapsamında birçok ABD vatandaşına 1400 dolar değerinde doğrudan ödeme yapılacak.

"Geçen yıl verilen teşvikle Bitcoin´e yatırım yapan yatırımcının bakiyesi ise 7200 dolar değerine ulaştı.

"Teşviklerin dağıtılmasının ardından yatırımcının bir kez daha Bitcoin alma konusunda nasıl bir tavır sergileyeceği ise merak konusu.

"Kripto para piyasasının büyüklüğü ve hacmi yeniden 1.0 trilyon dolar üzerinde. Önceki gün meydana gelen düşüşün etkisiyle 800 milyar dolar seviyesine çekilen piyasa değeri ve hacmi yeniden 1 trilyon doların üzerine tırmandı.

"Bitcoin hariç toplam piyasa büyüklüğü ise 314 milyar dolar. Bitcoin ise kripto para piyasasının yaklaşık yüzde 70'ini domine ediyor."

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

İstenmeyen SMS E-devlet ve İYS ile iptal etme: İstenmeyen mesaj engelleme nasıl yapılır?
MERAK EDİLENLERİstenmeyen SMS’lerinizi hemen engelleyin!
KYK borç yapılandırma nasıl yapılır? GİB KYK borç yapılandırma başvuru ekranı KYK borç sorgulama ve ödeme
MERAK EDİLENLERKYK borç yapılandırma nasıl yapılır?
Vergi borcu yapılandırma e-Devlet başvuru ekranı: Vergi borcu yapılandırma nasıl yapılır, adım adım anlatım
MERAK EDİLENLERVergi borcu yapılandırma nasıl yapılır?
Evde bakım maaşı yatan iller belli odlu: 30 ilde evde başım baaşı yattı
MERAK EDİLENLEREvde bakım maaşı yatan iller
Memur maaşları ne kadar? Ek ödeme müjdesi geldi! 2021 memur maaş tablosu
MERAK EDİLENLERMemur maaşları tablosu
Emekli maaşları ne kadar? Farklar yatıryor! 2021 emekli maaş tablosu
MERAK EDİLENLER2021 emekli maaş tablosu
Yaay nedir? Yaay kimin? Yaay nasıl bir uygulama?
MERAK EDİLENLERAlternatif arayanlar için: Yaay!
Esnaf kira (hibe) yardımı ne zaman yatar? Esnaf destek başvuru sonucu ne zaman açıklanır?
MERAK EDİLENLEREsnaf kira (hibe) yardımı ne zaman yatar?
İstanbul baraj doluluk oranları 2021! Baraj doluluk oranı son durum hakkında
MERAK EDİLENLERİstanbul baraj doluluk oranları 2021!
KYK borç yapılandırma başvurusu: KYK borç yapılandırma nasıl yapılır? KYK borç sorgulama ve ödeme
MERAK EDİLENLERKYK borç yapılandırma nasıl yapılır?