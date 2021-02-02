Bitcoin'in, "ana akımın dikkatini çekmeye" hazır olduğunu söyleyen Musk, geçen günlerde Twitter profilindeki biyografi kısmına yalnızca "Bitcoin" yazmış, bunun üzerine birime yönelik ilgi hızla yükselmişti.s

Musk, ses temelli bir sosyal ağ olan Clubhouse platformundaki konuşmasında, "Bitcoin´in geleneksel finans tarafından geniş kabul görmenin eğişiğinde olduğunu düşünüyorum" dedi ve diğer kripto para birimlerine ilişkin güçlü bir fikir sahibi olmadığını vurguladı.

Kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi Bitcon, geçen yılın son günlerinden itibaren hızla artan kurumsal alımların desteğinde 8 Ocak'ta 41,946.74 dolarlık tüm zamanların zirvesini gördü.

Son 24 saat içinde 33,167 dolar ve 34,638 dolar arasında dalgalanan Bitcoin, son 24 saatte yüzde 0.84 artışla 33,866.18 dolara gerilerken, birimin haftalık kazancı da yüzde 6.88 olarak hesaplandı. Bitcoin'in toplam piyasa hacmi de yüklaşık 6.0 milyar dolar artışla 630 milyar dolara yükseldi.

Kripto para piyasalarında son 24 saatte en yüksek hacimli 100 birimden 20 birimin değeri düşerken, ilk 10 birimden, son 24 saatte yüzde 33.73 düşen XRP düşenler arasındaydı.

Artan kurumsal alımların da etkisiyle, 7 Ocak'ta tarihte ilk kez 1.0 trilyon dolar sınırını aşan toplam piyasa hacmi, son 24 saatte 1.0 trilyon 2.0 milyar dolardan, 1.0 trilyon 14.2 milyar dolara yükseldi.

Toplam 8,365 kripto para biriminin işlem gördüğü 33,026 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 62.2'sini Bitcoin oluşturuyordu. Tüm piyasalarda 24 saatlik işlem hacmi de 145 milyar dolardan, yaklaşık 13 milyar dolar artışla 158 milyar dolara yükseldi.