Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerMerak Edilenler
ABONE OL

Bitcoin ne kadar oldu? YÜKSELİŞE GEÇTİ! Bitcoin kaç dolar, kaç tl?

Kurumsal alımların yanında, elektrikli araç üreticisi Tesla'nın CEO'su Elon Musk'ın da desteğini alan Bitcon, yeniden 34,000 dolar sınırına yükseldi.

Bitcoin ne kadar oldu? YÜKSELİŞE GEÇTİ! Bitcoin kaç dolar, kaç tl?

Bitcoin'in, "ana akımın dikkatini çekmeye" hazır olduğunu söyleyen Musk, geçen günlerde Twitter profilindeki biyografi kısmına yalnızca "Bitcoin" yazmış, bunun üzerine birime yönelik ilgi hızla yükselmişti.s

Musk, ses temelli bir sosyal ağ olan Clubhouse platformundaki konuşmasında, "Bitcoin´in geleneksel finans tarafından geniş kabul görmenin eğişiğinde olduğunu düşünüyorum" dedi ve diğer kripto para birimlerine ilişkin güçlü bir fikir sahibi olmadığını vurguladı.

Kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi Bitcon, geçen yılın son günlerinden itibaren hızla artan kurumsal alımların desteğinde 8 Ocak'ta 41,946.74 dolarlık tüm zamanların zirvesini gördü.

Son 24 saat içinde 33,167 dolar ve 34,638 dolar arasında dalgalanan Bitcoin, son 24 saatte yüzde 0.84 artışla 33,866.18 dolara gerilerken, birimin haftalık kazancı da yüzde 6.88 olarak hesaplandı. Bitcoin'in toplam piyasa hacmi de yüklaşık 6.0 milyar dolar artışla 630 milyar dolara yükseldi.

Kripto para piyasalarında son 24 saatte en yüksek hacimli 100 birimden 20 birimin değeri düşerken, ilk 10 birimden, son 24 saatte yüzde 33.73 düşen XRP düşenler arasındaydı.

Artan kurumsal alımların da etkisiyle, 7 Ocak'ta tarihte ilk kez 1.0 trilyon dolar sınırını aşan toplam piyasa hacmi, son 24 saatte 1.0 trilyon 2.0 milyar dolardan, 1.0 trilyon 14.2 milyar dolara yükseldi.

Toplam 8,365 kripto para biriminin işlem gördüğü 33,026 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 62.2'sini Bitcoin oluşturuyordu. Tüm piyasalarda 24 saatlik işlem hacmi de 145 milyar dolardan, yaklaşık 13 milyar dolar artışla 158 milyar dolara yükseldi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Kredi faiz oranları 2021! Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank ihtiyaç konut kredisi faiz oranları ne kadar?
MERAK EDİLENLERBankaların kredi faiz oranları ne kadar oldu?
Avrasya Tüneli geçiş ücreti ne kadar? 2021 köprü, yol, tünel geçiş ücretleri
MERAK EDİLENLER2021 köprü, yol, tünel geçiş ücretleri
Vergi borcu yapılandırma nasıl yapılır? Borç yapılandırmada SON GÜN! Vergi borcu yapılandırma başvuru ekranı
MERAK EDİLENLERVergi borcu yapılandırma için son günler
KYK borç yapılandırma SON GÜN! KYK borç yapılandırma nasıl yapılır? İşte başvuru ekranı
MERAK EDİLENLERKYK borç yapılandırma nasıl yapılır?
Gümüş ne kadar oldu? TARİHİ ZİRVE! Gümüş kaç tl?
MERAK EDİLENLERGümüş'te tarihi zirve
Bitcoin ne kadar oldu? YÜKSELİŞTE! Bitcoin kaç dolar, kaç tl?
MERAK EDİLENLERBitcoin ne kadar oldu?
1 Şubat evde bakım maaşı yatan iller| Evde bakım maaşı ne kadar?
MERAK EDİLENLEREvde bakım maaşları yatıyor mu?
2021 memur maaşları ne kadar? ZAM GELDİ! İşte en düşük memur maaşı
MERAK EDİLENLERGüncel memur maaşı tablosu
Emekli maaşları YATIRYOR! 2021 en düşük emekli maaşı SGK ve Bağ-Kur
MERAK EDİLENLEREn düşük emekli maaşı ne kadar?
2021 banka çalışma saatleri değişiyor! Bankalar bugün (1 Şubat) kaça kadar açık, kaçta kapanıyor?
MERAK EDİLENLERBankalar bugün kaça kadar açık?