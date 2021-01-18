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Bitcoin ne kadar oldu? YÜKSELİŞE SÜRÜYOR! Bitcoin kaç dolar, kaç tl?

Kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi Bitcoin, yılın ilk günlerinde ulaştığı 41,946.74 dolarlık yeni zirveden, indiği 35,000 dolar düzeyine döndü.

Bitcoin ne kadar oldu? YÜKSELİŞE SÜRÜYOR! Bitcoin kaç dolar, kaç tl?

Yeni haftanın ilk saatlerinde 34,069 ve 36,722 dolar arasında dalgalanan Bitcoin, son 24 saatte yüzde 3.05 düşüşle 35,137.35 dolara gerilerken, birimin haftalık kaybı da yüzde 2.17 olarak hesaplandı. Bitcoin'in toplam piyasa hacmi de 682 milyar dolardan, yaklaşık 31 milyar dolarlık düşüşle 651 milyar dolara geriledi.

Artan kurumsal alımların da etkisiyle, Cuma günü erken saatlerde 1 trilyon 44 milyar dolara kadar yükselen toplam hacim de 987 milyar dolar ile yeniden 1.0 trilyon dolar sınırının alına indi.

Kripto para piyasalarında son 24 saatte en yüksek hacimli 100 birimden 67 birimin değeri düşerken, düşenlerden 9 birim de ilk 10 birimin arasındaydı.

Toplam 8,269 kripto para biriminin işlem gördüğü 34,162 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 66.1'ini Bitcoin oluşturuyordu.

KRİPTO PARA PİYASASINDAKİ SON GELİŞMELER

Başta Bitcoin olmak üzere, kripto para birimlerine artan kurumsal alımlar, fonlar üzerinden de sürüyor. Kanada'nın Toronto Menkul Kıymetler Borsasında listelenen ilk halka açık Bitcoin fonu olan ve 3iQ tarafından piyasaya sürülen Bitcoin QBTC fonunun piyasa değeri yüzde 900 artarak 1 milyar doları aştı.

Kripto para haber platformu Coinkolik.com, kripto para borsa platformlarından ve farklı uzmanlardan 2021 kripto para beklentilerini aldı.

Kripto paraların günlük hayatta kullanıma geçmesiyle dalgalanmaların dineceğini belirten Ekonomist Emre Alkin, "Hızlı yükselişlerin arkasından gelen satışlar her zaman yatırım araçları için hayırlı bir gelişmedir" dedi ve ekledi:

"Özellikle büyük yatırım fonlarının bile ilgi göstermeye başladığı kripto paralar, Amerikan seçimleri, Brexit, Avrupa Birliği´nin içinde bulunduğu durum ve diğer ekonomik gelişmelerden birebir etkilenmeye başladı. Bu dalgaların dinmesi için kripto paraların artık bir alışveriş değeri olarak kullanılması ve yaygınlaşması gerekiyor."

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