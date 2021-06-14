Elon Musk, Tesla'nın sahip olduğu Bitcoin'lerden sadece yüzde 10'unu sattığını duyurdu. Daha önce Bitcoin madenciliğine yüksek enerji tüketimi nedeniyle mesafeli olduğunu açıklayan Musk, daha temiz enerji harcanması durumunda Tesla'nın ödemelerde tekrar Bitcoin kabul edeceğini açıkladı.

BİTCOİN NEDEN YÜKSELDİ? BİTCOİN KAÇ DOLAR?

Bitcoin neden yükseldi? Bu gelişmelerin ardından Bitcoin fiyatı yüzde 12'yi aşan artışla 40 bin 322 dolara ulaşarak 27 Mayıs'tan bu yana ilk kez 40 bin doları aştı.

Ethereum ise son 24 saatte yüzde 7.11'lik artışla 2525 dolara yükseldi.

Daha önce Musk'ın desteklediğini duyurduğu altcoin Dogecoin ise son 24 saatte yüzde 5,4'lÜk artışla 0,3262 dolar seviyesine geldi.