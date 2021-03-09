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Bitcoin UÇUYOR! 9 Mart Bitcoin ne kadar, kaç TL? Bitcoin'in fiyatı ne oldu?

ABD merkezli mobil yazılım ve bulut tabanlı hizmetler sağlayan MicroStrategy'nin ardından, Çin merkezli teknoloji şirketi Meitu yaklaşık 40 milyon dolarlık Bitcoin ve Ethereum aldığını açıklamasıyla, Bitcoin 54,000 dolar sınırına kadar tırmanırken, piyasa hacmi de yeniden 1.0 trilyon doları aştı.

Bitcoin UÇUYOR! 9 Mart Bitcoin ne kadar, kaç TL? Bitcoin'in fiyatı ne oldu?

Meitu'dan yapılan açıklamaya göre şirket, 22.1 milyon dolar tutarında 379.12 Bitcoin ve 17.9 milyon drolar tutarında 15,000 Ethereum satın aldı. Galaxy Digital de, 2021 yılında toplam 32 milyon dolarlık Ethereum satın aldığını açıkladı.

Microstrategy CEO'su Michael Saylor da önceki gün yaptığı açıklamada, ortalama 48,888 dolardan 205 Bitcoin daha satın aldıklarını duyurdu. Analistlerin hesaplamalarına göre, şirketin toplam Bitcoin varlıkları, bugünkü fiyatlara göre 4.59 milyar dolar değerine denk gelecek biçimde 91,064 Bitcoin'e ulaştı. Şirketin ortalama Bitcoin alım fiyatı 24,119 dolar, toplam maliyeti de 2.2 milyar dolar olarak hesaplanıyor.

Son 24 saat içinde 49,508.38 ve 53,993.39 dolar arasında dalgalanan Bitcoin, yüzde 6.71 artışla 53,940.93 dolara yükselirken, birimin haftalık kazancı da yüzde 9.84 olarak hesaplandı. Bitcoin'in toplam piyasa hacmi de, yaklaşık 60 milyar dolarlık artışla yeniden 1.0 trilyon dolar sınırını aştı dolara yükseldi. Kripto para piyasalarının en büyük hacimli birimi Bitcoin, 58,330.57 dolarlık yeni zirveyi 21 Şubat'ta görmüştü.

Kripto para piyasalarının ikinci büyük birimi Ethereum da son 24 saatte yüzde 6.96 artışla 1,843.87 dolara yükselirken, haftalık kazancı da yüzde 18.65'i buldu.

Tüm piyasalarda toplam piyasa hacmi de, 1 trilyon 566 milyar dolardan 1 trilyon 659 milyar dolara yükseldi. Kripto para piyasalarına yönelik kurumsal ilginin artmasının ardından yaşanan hızlı tırmanışla, toplam piyasa hacmi 7 Ocak'ta 1.0 trilyon dolar ve 15 Şubat'ta 1.5 trilyon dolar sınırını aşmıştı.

Kripto para piyasalarındaki toparlanma hareketlerinin etkisiyle, son 24 saatte en yüksek hacimli 100 birimden 17 birimin değeri düşerken, düşenlerden üç birim de ilk 10 birim arasındaydı.

Toplam 8,735 kripto para biriminin işlem gördüğü 35,494 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 60.4'ünü Bitcoin, yüzde 12.7'sini de Ethereum oluşturuyordu. Tüm piyasalarda 24 saatlik işlem hacmi 131.4 milyar dolar düzeyindeydi.

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