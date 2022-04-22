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Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının ardından kripto paralarda düşüş yaşandı. IMF Bahar Toplantıları kapsamında küresel ekonomiye ilişkin düzenlenen panelde konuşan Powell, Fed'in 3-4 Mayıs'ta gerçekleşecek toplantısında 50 baz puanlık faiz artışının "masada" olduğunu söyledi.

Powell, enflasyonun halihazırda çok yüksek ve para politikasının ise eskiye göre hala destekleyici olduğuna işaret ederek, biraz daha hızlı hareket etmenin uygun olduğunu kaydetti.

Bitcoin dün 43.000 doları zorlarken Powell'ın daha hızlı hareket etmenin uygun olduğunu açıklamasıyla yönünü aşağı çevirdi. Bu öğlen itibarıyla günlük yüzde 3.5 değer kaybederek 40.400 dolara geriledi.

SOLANA YÜZDE 5 GERİLEDİ

Benzer şekilde yüzde 3.2 gerileyen Ethereum da 3.000 dolarlık kritik seviyenin altını gördü. Binance Coin ve Ripple yüzde 3.1, Solana yüzde 5, Cardano ise yüzde 3.7 değer kaybetti.

Piyasa değeri bakımından ilk 100'de yer alan kripto paraların 93'ü son 24 saatte değer kaybı yaşadı.