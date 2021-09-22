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Bitcoin ve Ethereum için kritik seviyeleri açıkladı

Bitcoin için 40.000 dolar, Ethereum için ise 2.800 doların takip edilmesi gereken kritik seviyeler olduğunu belirten Galaxy Digital CEO'su Mike Novogratz "Bu seviyelerin üzerinde tutundukları sürece bence piyasa iyi durumda demektir" dedi

Bitcoin ve Ethereum için kritik seviyeleri açıkladı
HABERTURK.COM

7.5 milyar dolarlık serveti bulunan ünlü fon yöneticisi ve Galaxy Digital CEO'su Mike Novogratz kripto para piyasasındaki son gelişmeleri değerlendirdi.

CNBC televizyonunda katıldığı programda açıklamalarda bulunan Novogratz "Bitcoin 40.000 doların üzerinde kaldığı sürece beni strese sokmaz" dedi.

Novogratz Bitcoin için 40.000 dolar, Ethereum için ise 2.800 doların takip edilmesi gereken kritik seviyeler olduğunu belirterek "Bu seviyelerin üzerinde tutundukları sürece bence piyasa iyi durumda demektir" ifadelerini kullandı.

Novogratz bunun yanındakripto paralarda son dönemde kurumsal ilginin azalmadığını sözlerine ekledi.

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