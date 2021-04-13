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Bitcoin ve Ethereum rekor kırdı

Yarın gerçekleşecek Coinbase halka arzı öncesi Bitcoin tarihinde ilk kez 62.000 doları aşrak rekor kırdı. Ethereum da benzer şekilde 2.200 doları aşarken, Ripple'da günlük yükseliş yüzde 21'i buldu. Böylece kripto paraların toplam piyasa değeri 2 trilyon 130 milyar dolarla tarihi zirvesine çıktı

Bitcoin ve Ethereum rekor kırdı
HABERTURK.COM

Bitcoin 62.832 dolarla yeni tarihi zirvesini gördü. Bitcoin mart ortasındaki 61.368 dolarlık rekorunun ardından 25 Mart'ta 51.000 dolara kadar gerilemişti. Nisan ayında ise inişli çıkışlı bir grafik sergilese de genel olarak 56.000 doların üzerinde tutunmayı başardı. Birkaç günlük kararsız hareketinin ardından hafta sonu 60.000 doların üzerine tırmandı.

Bugün ise rekor geldi.

Son yükselişte dnyanın en büyük kripto para borsalarından Coinbase'in yarın Nasdaq'ta gerçekleşecek halka arzıyla ilgili beklentiler etkili oldu. Coinbase'in 68 milyar dolarlık değer ulaşması bekleniyor. Bu arzla beraber ilk kez bir kripto para aracısı borsada işlem görmeye başlayacak. Bu kripto paralara güvenin artması için önemli bir adım olarak görülüyor.

RIPPLE'DA YÜKSELİŞ SÜRÜYOR

Ethereum da benzer şekilde 2.212 dolarla yeni tarihi zirvesini görürken Binance Coin'de yüzde 2'lik düşüş yaşandı. Ancak Binance Coin'in dolar bazında haftalık yükselişi halen yüzde 45 seviyesinde bulunuyor.

Günün en dikkat çeken yükselişi ise yüzde 21 ile Ripple'da yaşandı. Ripple son 1 haftada yatırımcısına yüzde 85 kazandırdı.

Kripto paraların toplam piyasa değeri ise bugün 2 trilyon 130 milyar dolarla rekor düzeye ulaştı.

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