CoinMarketCap verilerine göre Bitcoin'in güncel fiyatı 62 bin 900 dolar civarında bulunurken, piyasa değeri yaklaşık 1,27 trilyon dolar seviyesinde seyrediyor.

Bitcoin, 6 Ekim 2025'te 126 bin 198 dolar ile tarihi zirvesine ulaşmıştı. Ancak bu seviyenin ardından başlayan satış dalgası zamanla derinleşti. Haziran 2026'da fiyatın 63 bin dolar seviyelerine kadar gerilemesiyle birlikte Bitcoin, zirvesinden yaklaşık yüzde 49,7 değer kaybetmiş oldu.

Reuters'ın teknik analizine göre Bitcoin, 8 Haziran itibarıyla tarihi zirvesine kıyasla yaklaşık yüzde 50 aşağıda işlem görüyor ve kritik 60 bin dolar desteğinin hemen üzerinde bulunuyor.

2026 PERFORMANSI

Bitcoin, 2026 yılı boyunca yatırımcısına kayıp yaşattı. Yıl başından bu yana yaklaşık yüzde 30 gerileyen Bitcoin, son on yılın en kötü yarı yıl performanslarından birisini gösterme yolunda ilerliyor. .

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Aynı dönemde teknoloji hisselerinin öncülüğünde ABD borsalarında rekorlar görülürken, yatırımcıların önemli bölümü kripto para piyasasından çıkış yaparak yapay zeka temalı hisselere ve yeni halka arzlara yöneldi.

DÜŞÜŞÜN ARKASINDA HANGİ FAKTÖRLER VAR?

Analistler, Bitcoin'deki sert geri çekilmenin tek bir nedene bağlı olmadığını belirtiyor.

Son dönemde özellikle yapay zeka şirketlerine yönelik yatırım iştahının artması, sermayenin kripto paralardan teknoloji hisselerine kaymasına yol açtı. Yarı iletken ve yapay zeka sektöründeki şirketlerin güçlü performansı, Bitcoin'in alternatif yatırım aracı olarak cazibesini azalttı.

Bunun yanı sıra spot Bitcoin ETF'lerine yönelik para girişlerinin yavaşlaması ve bazı dönemlerde net çıkışların görülmesi de fiyat üzerinde baskı oluşturdu. Reuters'ın aktardığı verilere göre 2026 yılında Bitcoin ETF'lerinden milyarlarca dolarlık çıkış yaşandı.

Piyasada satış baskısını artıran gelişmelerden biri de Bitcoin'in en büyük kurumsal yatırımcılarından biri olan Strategy'nin uzun yıllar sonra sınırlı da olsa Bitcoin satışı gerçekleştirmesi oldu. Şirketin bu hamlesi yatırımcı güvenini olumsuz etkilerken fiyatlarda yeni bir düşüş dalgasını tetikledi.

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Uzmanlar ayrıca ABD Merkez Bankasının faiz indirimlerine ilişkin beklentilerin ötelenmesi ve kripto varlıklara yönelik düzenleyici belirsizliklerin sürmesinin de risk iştahını azalttığını ifade ediyor.

KALDIRAÇLI POZİSYONLAR SATIŞI DERİNLEŞTİRDİ

Piyasadaki düşüş sırasında yüksek kaldıraç kullanan yatırımcıların pozisyonlarının tasfiye edilmesi de satışları hızlandırdı. CoinGlass verilerine göre son haftalarda milyarlarca dolarlık uzun pozisyon kapatılırken, zorunlu satışlar fiyatlardaki düşüşü daha da derinleştirdi.

GÖZLER 60 BİN DOLAR SEVİYESİNDE

Teknik analistler, 60 bin dolar seviyesinin Bitcoin için kritik bir eşik olduğunu belirtiyor. Bu seviyenin aşağı yönlü kırılması halinde satış baskısının 50 bin dolar bölgesine kadar devam edebileceği değerlendiriliyor. Buna karşılık fiyatın yeniden güç kazanabilmesi için önce 75 bin doların, ardından 80 bin dolar bandının üzerine yerleşmesi gerektiği ifade ediliyor.

Kripto para piyasasında dalgalanmanın sürmesi beklenirken, yatırımcıların odağında ETF hareketleri, ABD para politikası ve teknoloji sektöründeki gelişmeler yer alıyor.