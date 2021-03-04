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Bitlis'te düşen helikopterde 9 askerin şehit olmasıyla ilgili olarak başsağlığı mesajı yayınladı

Bingöl'den kalkan askeri helikopterin Bitlis-Tatvan kırsalında kaza kırıma uğramasının ardından 9 askerin şehit olmasıyla ilgili olarak başsağlığı mesajı yayınladı...

Bitlis'te düşen helikopterde 9 askerin şehit olmasıyla ilgili olarak başsağlığı mesajı yayınladı
HABERTURK.COM

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay 9 askerin şehit olmasıyla ilgili olarak, "Bingöl'den Tatvan'a gitmek üzere havalanan helikopterin düşmesi sonucu şehit olan kahraman askerlerimizin acısı yüreklerimizi yaktı. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.

Diğer isimlerin mesajları şöyle:

TBMM Başkanı Mustafa Şentop: Bingöl'den Tatvan'a giden ve askerlerimizi taşıyan helikopterin düşmesi sonucu; şehit olan 9 vatan evladımıza Allah'tan rahmet, yaralanan 4 askerimize de acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: Bitlis’ten gelen acı haberle yüreğimiz dağlandı. Askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan askerlerimize Allah’tan rahmet, aileleri ve yakınlarına başsağlığı ve sabır, yaralanan askerlerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun!

İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Bingöl'den Tatvan'a doğru havalanan Kara Kuvvetleri Komutanlığımıza ait helikopterin düşmesi sonucu 9 kahraman askerimizin şehadet haberi yüreklerimizi dağladı. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağolsun.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Bitlis’ten Tatvan’a giden askeri helikopterin kazaya uğraması sonucu 9 kahraman askerimiz şehit oldu, 4 askerimiz yaralandı. Milletimizin ve Kahraman Silahlı Kuvvetlerimizin başı sağolsun. Şehitlerimize rahmet olsun. Yaralılarımıza acil şifa diliyoruz.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener: Bitlis Tatvan'da askerî helikopterin düşmesi sonucu şehit olan kahraman evlatlarımıza Yüce Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun...

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu: Bingöl'den gelen acı haberle yüreğimize ateş düştü. Bingöl'den Tatvan'a gitmekte olan askeri helikopterimizin düşmesi sonucu şehit düşen kahraman evlatlarımızın her birine Allah'tan rahmet diliyor, acılı ailelerine sabr-ı cemil niyaz ediyorum. Milletimizin başı sağolsun.

CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel: Tatvan'da yaşanan helikopter kazası nedeniyle şehit olan 9 askerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve ülkemize başsağlığı diliyorum. Kazada yaralanan 4 askerimize acil şifalar diliyorum.

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