Bitlis'te feci kaza: Uzman çavuş ve hemşire eşi hayatını kaybetti
Bitlis'in Güroymak ilçesinde kontrolden çıkan otomobil bariyere çarptı. Otomobilin hurda yığınına döndüğü kazada jandarma uzman çavuş ve eşi hayatını kaybetti.
Güroymak ilçesine bağlı Günkırı beldesinde, 33 yaşındaki Jandarma Uzman Çavuş Seyit Ali Tunç idaresindeki otomobil, bilinmeyen nedenle yol kenarındaki bariyere çarptı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücü Tunç ile 31 yaşındaki hemşire eşi Kamile İrem Tunç hayatını kaybetti.
AFAD ekiplerince araçtan çıkarılan cenazeler, sağlık ekiplerine teslim edildi.
Kaza nedeniyle kapanan yol, otomobilin kaldırılmasının ardından açıldı.