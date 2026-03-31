Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Bizim Çocuklar, Dünya Kupası'na katılırsa 10.5 milyon dolar kazanacak

        2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off finalinde Kosova'yla karşılaşacak olan A Milli Futbol Takımı, 24 yıllık hasreti bitirerek Dünya Kupası'na katılırsa 10.5 milyon dolar kazanacak. FIFA'dan yapılan açıklamada milli takımımızın organizasyondaki performansına göre kazanacağı toplam ödül miktarının artış gösterebileceğini belirtildi. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.03.2026 - 15:27 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off finalinde Kosova ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

        2

        Ay-yıldızlı ekip, rakibini saf dışı bırakması durumunda Dünya Kupası’na katılım hakkı elde edecek. Öte yandan Türkiye’nin turnuvaya katılması halinde kazanacağı ödül miktarı da netlik kazandı.

        3

        PARA ÖDÜLLERİ YÜZDE 50 ARTIRILDI

        FIFA, 2026 Dünya Kupası için dağıtılacak toplam para ödülünü açıkladı. Buna göre turnuvada toplam 727 milyon dolar ödül verilecek. Bu rakam, 2022 yılında Katar’da düzenlenen Dünya Kupası’na kıyasla yüzde 50 oranında artış anlamına geliyor.

        4

        DÜNYA KUPASI'NDA BAŞARIYA GÖRE PARA ÖDÜLLERİ

        2026 Dünya Kupası para ödülleri şöyle:

        Şampiyon: 50 milyon dolar

        İkinci: 33 milyon dolar

        Üçüncü: 29 milyon dolar

        Dördüncü: 27 milyon dolar

        5-8. sıra: 19 milyon dolar

        9-16. sıra: 15 milyon dolar

        17-32. sıra: 11 milyon dolar

        33-48. sıra: 9 milyon dolar

        5

        EKSTRA 1.5 MİLYON DOLAR

        Ayrıca turnuvaya katılan her takım ekstra 1.5 milyon dolar kazanacak

        6

        BİZİM ÇOCUKLAR KATILIRSA NE KADAR KAZANACAK?

        Türkiye, Kosova engelini aşarak 2026 Dünya Kupası’na katılması halinde, başlangıç ödülü olarak 10.5 milyon dolar gelir elde edecek. Ay-yıldızlıların turnuvadaki performansına bağlı olarak kazanacağı toplam ödül miktarı ise ilerleyen aşamalara göre artış gösterecek.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Türkiye 5G'ye geçti
        Telefonlarda 5G'yi aktif etme yöntemi
        Trump'tan müttefik ülkelere: Gidin petrolü kendiniz alın
        Hürmüz Boğazı'na Türkiye'den çözüm
        İtalya'dan ABD'yi kızdıracak adım!
        Mustafa Bozbey ve 58 kişi gözaltında
        ABD İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Eurovision, Asya'ya açılıyor: 'Asya'vision geliyor
        Aleyna'nın son doğum günü görüntüsü ortaya çıktı!
        AVM'de 18 yaş altına yasak
        Haydi bastır gönüller coşsun!
        Tuana yürekleri dağladı!
        A Milli Takım'ın rakibi Kosova nasıl bir takım?
        Yunanistan'dan kedi severlere rüya gibi teklif
        Candan kardeşlerin 'dolandırıcılık' davasında karar çıktı!
        Ünlü türkücü İzzet Yıldızhan'ın ifadesi Habertürk'te
        "Aşık olan herkes etrafını satar"
        Eşini, kayınvalidesini, kayınpederini ve kayınbiraderini öldürdü! Eve gidip uyudu!
        Kafaları karıştıran paylaşım
        "İsrail bölgeyi cehenneme çevirdi"