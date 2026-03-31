Bizim Çocuklar, Dünya Kupası'na katılırsa 10.5 milyon dolar kazanacak
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off finalinde Kosova'yla karşılaşacak olan A Milli Futbol Takımı, 24 yıllık hasreti bitirerek Dünya Kupası'na katılırsa 10.5 milyon dolar kazanacak. FIFA'dan yapılan açıklamada milli takımımızın organizasyondaki performansına göre kazanacağı toplam ödül miktarının artış gösterebileceğini belirtildi. İşte detaylar...
A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off finalinde Kosova ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.
Ay-yıldızlı ekip, rakibini saf dışı bırakması durumunda Dünya Kupası’na katılım hakkı elde edecek. Öte yandan Türkiye’nin turnuvaya katılması halinde kazanacağı ödül miktarı da netlik kazandı.
PARA ÖDÜLLERİ YÜZDE 50 ARTIRILDI
FIFA, 2026 Dünya Kupası için dağıtılacak toplam para ödülünü açıkladı. Buna göre turnuvada toplam 727 milyon dolar ödül verilecek. Bu rakam, 2022 yılında Katar’da düzenlenen Dünya Kupası’na kıyasla yüzde 50 oranında artış anlamına geliyor.
DÜNYA KUPASI'NDA BAŞARIYA GÖRE PARA ÖDÜLLERİ
2026 Dünya Kupası para ödülleri şöyle:
Şampiyon: 50 milyon dolar
İkinci: 33 milyon dolar
Üçüncü: 29 milyon dolar
Dördüncü: 27 milyon dolar
5-8. sıra: 19 milyon dolar
9-16. sıra: 15 milyon dolar
17-32. sıra: 11 milyon dolar
33-48. sıra: 9 milyon dolar
EKSTRA 1.5 MİLYON DOLAR
Ayrıca turnuvaya katılan her takım ekstra 1.5 milyon dolar kazanacak
BİZİM ÇOCUKLAR KATILIRSA NE KADAR KAZANACAK?
Türkiye, Kosova engelini aşarak 2026 Dünya Kupası’na katılması halinde, başlangıç ödülü olarak 10.5 milyon dolar gelir elde edecek. Ay-yıldızlıların turnuvadaki performansına bağlı olarak kazanacağı toplam ödül miktarı ise ilerleyen aşamalara göre artış gösterecek.