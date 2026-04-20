Bizim Evler 12 satışa çıktı

İhlas Gayrimenkul, Ispartakule'deki yeni projesi Bizim Evler 12’yi satışa sundu. Proje, 473 konut ve 25 ticari birimden oluşuyor.

Toplam 43 bin metrekarelik arsa üzerinde geliştirilen Bizim Evler 12 projesi, 12 ve 13 kat şeklinde tasarlanmış 7 konut bloğundan meydana geliyor. Projede 2+1, 3+1 ve 4+1 tiplerinde toplam 473 konut bulunuyor. Projede 32 bin 500 metrekarelik peyzaj alanı bulunuyor. Bizim Evler 12’de her daire için otopark alanı sunulurken, ticari alanlar için de 77 araç kapasiteli ek otopark imkânı sağlanıyor.