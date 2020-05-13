Fenerbahçe'nin teknik direktörlük koltuğu için listesindeki isimlerden Nenad Bjelica, ülkesi Hırvatistan'da açıklamalarda bulundu. Bjelica'nın açıklamaları şöyle.

"Fenerbahçe ile görüştüm ama bir anlaşma yok. Görüşmelerimiz devam ediyor. Türk medyası ve Hırvat medyasında yer alan haberlerin yüzde 95'i doğru değil. Maaş, sözleşme şartları ve transfer listesi gibi haberlerin yüzde 95'i yanlış.

Fenerbahçe çok büyük bir kulüp, 30 milyon taraftarı var. Her teknik direktör için ilgi çekici bir macera. Anlaşma olacak mı, bunu da bilmiyorum. Diğer tüm teklifleri bir kenara koydum. Çünkü Fenerbahçe benimle ilgilenen en büyük kulüp. Eğer Fenerbahçe ile anlaşamazsam, diğer tekliflere bakacağım.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile 3 kez görüştüm. İlk ikisi biraz tanışma gibiydi. Üçüncü görüşmede tüm şartları konuştuk. Ali Koç, Türkiye'nin en güçlü insanlarından biri. Fenerbahçe ile henüz anlaşma aşamasındayız. Finansal detaylar konusunda henüz anlaşma sağlayamadık. Hırvatistan Milli Takımı'ndan teklif almadım. Milli takım çalıştırmayı düşünmüyorum. Benim hedefim her yıl Şampiyonlar Ligi'nde oynayabilecek bir takımın başına geçmek."