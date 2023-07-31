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        Haberler Futbol Süper Lig Trabzonspor Bjelica: "Lige kadar fiziki olarak daha hazır hale geleceğiz" - Trabzonspor Haberleri

        Bjelica: "Lige kadar fiziki olarak daha hazır hale geleceğiz"

        Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica, rakibin hak ettiği bir galibiyet aldığını belirterek, fiziki olarak lige kadar hazır hale gelmek için çalışacaklarını söyledi

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 31.07.2023 - 00:08
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        "Fiziki olarak hazır hale geleceğiz"
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        Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica, Yunanistan'ın AEK takımına 3-1 mağlup oldukları hazırlık maçının ardından basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Bjelica, rakibin hak ettiği bir galibiyet aldığını belirterek, "Rakibimiz lige hazır bir görüntü sergiledi. Fiziki olarak baktığımızda biraz daha önümüzde yapmamız gereken işler olduğunu söyleyebilirim. Hala önümüzde bir yol olduğunu gösteren bir maç oldu. Lige kadar kalan bölümde iyi hazırlanıp, istenilen seviyeye gelebilmek istiyoruz. Maça baktığımızda fırsatlarımız oldu ama beraberlik golünü bulamadığımız için sıkıntı yaşadık. 3 gol olduktan sonra bizim için maç zor bir hale geldi. Rakibimize Şampiyonlar Ligi'nde başarılar diyorum" dedi.

        Hazırlık maçı olduğu için skoru fazla düşünmediklerini vurgulayan Bjelica, "Bizi asıl düşündüren yaşadığımız sakatlıklar, elimizde 4 tane stoperimiz var ve maalesef sakatlıklar nedeniyle 3'ü aramızda yok. Biz de bu konuyla ilgili olarak elimizden neler geliyor buna bakacağız" ifadelerini kullandı.

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