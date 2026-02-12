Canlı
        Haberler Dünyadan Blake Lively ve Justin Baldoni ilk kez mahkemede karşı karşıya

        Blake Lively ve Justin Baldoni ilk kez mahkemede karşı karşıya

        Blake Lively, sette cinsel taciz suçlamasıyla dava ettiği rol arkadaşı ve yönetmen Justin Baldoni ile ilk kez mahkemede karşı karşıya geldi. İkili, asıl davanın başlamasından önce uzlaşma görüşmesi gerçekleştirdi

        Habertürk
        Giriş: 12.02.2026 - 13:21 Güncelleme: 12.02.2026 - 13:21
        Mahkemede karşı karşıya gelecekler
        2024'ten bu yana mahkemelik olan Blake Lively ve Justin Baldoni, ilk kez mahkemede bir araya geldi. Justin Baldoni ile Blake Lively arasındaki hukuki mücadele, 2024 yapımı 'Bizimle Başladı Bizimle Bitti' (It Ends With Us) filminin çekimlerine dayanıyor. Lively, filmde hem başrolleri kendisiyle paylaşan hem de filmin yönetmenliğini üstlenen Baldoni arasında, filmin tanıtım turlarında ortaya çıkan soğukluk fark edilmişti. İkilinin birbirlerinden kaçındığı ortaya çıkınca, sette bir husumet olduğu söylentileri internette dolaşmaya başlamıştı.

        Blake Lively daha sonra Aralık 2024'te Justin Baldoni'nin kendisine cinsel tacizde bulunduğunu ve 'şiddetli manevi zarara uğratan' davranışlar sergilediğini iddia ederek dava açmıştı.

        Justin Baldoni'nin, Blake Lively'ye sette çıplak videolar veya kadın görüntüleri gösterdiği, daha önceki 'pornografi bağımlılığından' bahsettiği, cinsel hayatıyla ilgili konuştuğu, Lively'nin kilosunu tartışma konusu yaptığı gibi bir dizi suçlamalar davaya konu olmuştu. Lively ayrıca, Baldoni'nin halkla ilişkiler ekibi tarafından kendisine yönelik karalama kampanyası düzenlendiğini de iddia etmişti.

        Blake Lively ve Justin Baldoni, mayıs ayındaki duruşmaları öncesinde yasal mücadelelerini sonuçlandırmak için uzlaşma buluşması gerçekleştirdi. İki oyuncu, dün Manhattan'daki ABD Bölge Mahkemesi'nde bir araya geldi. Mahkeme kararıyla düzenlenen uzlaşma görüşmesi için Lively tek başına mahkemeye giderken, Baldoni ise oyuncu eşi Emily Baldoni ile birlikte el ele mahkeme salonuna giriş yaptı.

        Justin Baldoni ve Blake Lively'nin kapalı kapılar ardında yapılan uzlaşma duruşması, ikilinin yasal mücadeleleri başladığından beri ilk kez mahkemede karşı karşıya olmaları anlamına geliyor.

        İkili, ilk olarak Ağustos 2024'te, birlikte rol aldıkları film için ayrı ayrı basın toplantıları düzenleyerek aralarında husumet söylentilerine yol açmıştı. Oysa filmde birbirlerine aşık karakterleri canlandırıyorlardı.

        Dört ay sonra Blake Lively, Justin Baldoni'yi cinsel tacizle suçlayan bir şikayette bulundu ve Ocak 2025'te filmin başrol oyuncusu ve yönetmeni Baldoni'ye karşı resmen dava açtı.

        Blake Lively ve Justin Baldoni arasında uzlaşma sağlanmazsa, duruşma 18 Mayıs'ta yapılacak.

