Blake Lively ve Justin Baldoni ilk kez mahkemede karşı karşıya

2024'ten bu yana mahkemelik olan Blake Lively ve Justin Baldoni, ilk kez mahkemede bir araya geldi. Justin Baldoni ile Blake Lively arasındaki hukuki mücadele, 2024 yapımı 'Bizimle Başladı Bizimle Bitti' (It Ends With Us) filminin çekimlerine dayanıyor. Lively, filmde hem başrolleri kendisiyle paylaşan hem de filmin yönetmenliğini üstlenen Baldoni arasında, filmin tanıtım turlarında ortaya çıkan soğukluk fark edilmişti. İkilinin birbirlerinden kaçındığı ortaya çıkınca, sette bir husumet olduğu söylentileri internette dolaşmaya başlamıştı.

Blake Lively daha sonra Aralık 2024'te Justin Baldoni'nin kendisine cinsel tacizde bulunduğunu ve 'şiddetli manevi zarara uğratan' davranışlar sergilediğini iddia ederek dava açmıştı.

Justin Baldoni'nin, Blake Lively'ye sette çıplak videolar veya kadın görüntüleri gösterdiği, daha önceki 'pornografi bağımlılığından' bahsettiği, cinsel hayatıyla ilgili konuştuğu, Lively'nin kilosunu tartışma konusu yaptığı gibi bir dizi suçlamalar davaya konu olmuştu. Lively ayrıca, Baldoni'nin halkla ilişkiler ekibi tarafından kendisine yönelik karalama kampanyası düzenlendiğini de iddia etmişti.

Blake Lively ve Justin Baldoni, mayıs ayındaki duruşmaları öncesinde yasal mücadelelerini sonuçlandırmak için uzlaşma buluşması gerçekleştirdi. İki oyuncu, dün Manhattan'daki ABD Bölge Mahkemesi'nde bir araya geldi. Mahkeme kararıyla düzenlenen uzlaşma görüşmesi için Lively tek başına mahkemeye giderken, Baldoni ise oyuncu eşi Emily Baldoni ile birlikte el ele mahkeme salonuna giriş yaptı.