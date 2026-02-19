Bloomberg: CVC, D-Marin'i satmayı planlıyor

Bloomberg HT'nin Bloomberg'ten aktardığı habere göre, CVC, D-Marin'i yaklaşık 1 milyar euro (1,2 milyar dolar) değerleme üzerinden satmayı hedefliyor.

Kaynaklara göre, D-Marin, yıllık yaklaşık 70 milyon euro civarında FAVÖK elde ediyor. Kaynaklar, D-Marin ile ilgili satış görüşmelerinin henüz erken aşamada olduğuna ve gerçekleşmeyebileceğine de işaret etti. CVC ve Goldman Sachs konu hakkında yorum yapmadı.

Akdeniz bölgesindeki en büyük marina işletmecilerinden biri olan D-Marin'in büyük çoğunluğu Akdeniz'de olmak üzere 26 lokasyondan oluşan bir ağı bulunuyor. İspanya, Fransa, Malta ve İtalya'dan başlayarak Yunanistan, Hırvatistan, Arnavutluk ve Türkiye'yi de içine alan bir marina zincirini işleten D-Marin Birleşik Arap Emirlikleri'nde de yat limanları işletiyor.

CVC, 2020 yılında Fund VII aracılığıyla D-Marin'i Doğuş Grubu'ndan satın almıştı. O dönem anlaşmanın şartları açıklanmamış ancak Türkiye'deki marinalar Doğuş'un mülkiyetinde kalırken, işletme hakları D-Marin'de kalmıştı.

