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Blu TV'den 3 gün ücretsiz yayın! Blu TV ücretsiz izleme kodu ne? Blu TV dizileri ve filmleri

Tüm dünyada etkisini gösteren koronavirüs salgınında herkesin evlere çekilmesi dijital yayın platformlarına ilgiyi arttırdı. Yerli Dijital yayın platformu Blu TV'nin 3 günlük ücretsiz izleme kampanyası sosyal medyada gündem oldu. Peki, Blu TV ücretsiz izleme kodu ne? Blu TV dizileri ve filmleri

Blu TV'den 3 gün ücretsiz yayın! Blu TV ücretsiz izleme kodu ne? Blu TV dizileri ve filmleri

Salgın sürecinde üye sayıları ve izlenme oranları artan dijital platformlardan biri olan Blu TV'den bir hafta sonu jesti geldi. Blu TV, 16, 17, 18 Nisan 2021 tarihlerinde tüm dizilerini ve filmleri ücretsiz olarak izlenmeye açıyor! Blu TV ücretsiz izleme kodu ne? Blu TV dizileri ve filmleri

BLU TV'DEN 3 GÜNLÜK ÜCRETSİZ İZLEME KAMPANYASI!

2015 yılında Doğan Holding çatısı altında kurulan yerli dijital yayın platformu Blu TV, Blu TV orijinal dizileri, filmleri, programları ve belgeselleriyle 6 yıldır kullanıcılarına keyifli seyir deneyimi sunuyor. Telefondan, tabletten, bilgisayardan izlenebilen Blu TV, dünyaca ünlü Netflix gibi, Amazon Prime gibi kendi yapımı olan diziler ve filmlerin yanında yerli ve yabancı pek çok dizi ve filmin yayın haklarını da elinde bulunduruyor.

Koronavirüs salgınını kontrol altına almak adına Ramazan ayı boyunca uygulanacak yeni sokağa çıkma yasakları için "Kapımız Herkese Açık" kampanyasını duyursan Blu TV sosyal medyada konuşuluyor. Blu TV, yasakların ilk haftası olan 16, 17, 18 Nisan haftasında 3 günlük ücretsiz izleme kampanyası yaptıklarını duyurdu.

BLU TV ÜCRETSİZ İZLEME KODU

Blu TV üyeliği bulunmayan kullanıcılar 16, 17, 18 Nisan tarihlerinde "blutvizliyorum" koduyla tüm içerikleri ücretsiz izleyebilecek. Kampanya 18 Nisan 2021 00.00'da sona erecek.

BLU TV DİZİLERİ VE FİLMLERİ NELER?

BluTV'nin ilk orijinal internet dizisi 2017 tarihli Masum adlı yapımdır. BluTV'nin diğer orijinal yapımları şunlardır:

Sıfır Bir (2016-2019)
Sahipli (2017)
7 Yüz (2017)
Bartu Ben (2018)
Yaşamayanlar (2018)
Dudullu Postası (2018)
Bozkır (2018-2019)
Behzat Ç. (2019)
Pavyon (2019)
Aynen Aynen (2019)
Sokağın Çocukları (2020)
Alef (2020)
Çıplak (2020)
Saygı (2020)
Yarım Kalan Aşklar (2020)
Bonkis (2021)
Yeşilçam (2021)
Doğu (2021)
Hiç (2021)
Börü 2039 (2021)

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