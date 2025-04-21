Alman otomobil üreticisi BMW’nin iki yeni modelinin Türkiye lansmanı Batman ile Mardin arasındaki rotada yapıldı.

BMW Group’un Türkiye distribütörü olan Borusan Otomotiv'in İcra Kurulu Başkanı Hakan Tiftik, yeni 2 Serisi Gran Coupé ve yeni X3 modellerinin tanıtıldığı etkinlikte markanın Türkiye'deki geleceğine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

2024’ün ardından yeni yıla da yüksek bir performansla girdiklerini belirten Tiftik, "2024 ve 2023 ile birlikte son 2 yılda 960 bin bandına gelen satışlarla binek otomotiv pazarı geçtiğimiz 10 yıllık ortalamanın yüzde 50 üzerinde bir seviyeye oturdu. Premium segmentin toplam satışlardan aldığı payın ise yüzde 9.5’e yükseldiğini görüyoruz. 2024 yılında kurlardaki yatay hareket, sektöre yeni giren markalar, GSR regülasyon geçişi gibi etkilerle başlayan ve yıl sonuna kadar aralıklarla devam eden kampanyalar sayesinde, otomobil fiyatları yüksek enflasyona rağmen cazip seviyelerde tutulabildi. Bunun neticesinde de otomobile olan talep yıl boyunca yüksek kaldı ve binek otomobil satışları milyon seviyesine yaklaşırken, binek ve hafif ticari toplamı ise 1.3 milyona ulaşarak tüm zamanların zirvesini gördü" dedi.

REKLAM 'TÜRKİYE İLK 3'E GİRDİ' 2024 yılında 10 bin 181 elektrikli BMW ve 3 bin 635 elektrikli Mini satışı ile elektrikli otomobil pazarında ikinci sırada yer aldıklarını da kaydeden Tiftik, "Borusan Otomotiv olarak toplamda 13 bin 816 adetlik elektrikli otomobil satışıyla pazardan yüzde 14’lük pay elde ettik. BMW satışlarımızın yüzde 39.5’i, MINI satışlarımızın ise yüzde 76.4’ü tamamen elektrikli modellerden oluştu ve bu rakamlarla oran olarak dünyada BMW Group’un en çok elektrikli otomobil satan ilk üç ülkesinden biri olduk. Diğer taraftan, 25 bin 784 adetlik BMW satışıyla 2024 yılında da dünyanın en büyük BMW distribütörü olma unvanımızı koruduk" ifadelerini kullandı. Borusan Otomotiv İcra Kurulu Başkanı Hakan Tiftik, Habertürk Otomotiv Editörü Yiğitcan Yıldız'a özel açıklamalarda bulundu. 2023'te yerli otomobil markası Togg'un pazara sunulması ile hızla büyümeye başlayan elektrikli otomobil pazarı, bu büyüme trendini 2024'te devam ettirmiş ve 99 bin 500 adet ile tüm zamanların rekorunu kırmıştı. 'PREMIUM MARKALAR ELEKTRİKLİYE YÖNELİYOR' 2025 yılı hedefleri ile ilgili de konuşan Borusan Otomotiv İcra Kurulu Başkanı Hakan Tiftik, yeni ÖTV düzenlemesi doğrultusunda hibrit ve elektrikli modellerin toplam içindeki oranının hızla yükselmeye devam ettiğini vurguladı.

Tiftik, "Bu trendin 2025 yılı boyunca sürmesini bekliyoruz" dedi. Elektrikli ve plug-in hibrit araçların içten yanmalı motora sahip araçlara göre ÖTV açısından avantajlı olduğunu da kaydeden Hakan Tiftik, "Premium markalar da elektrikliye bu aralar daha fazla yöneliyorlar" dedi. Tiftik, içten yanmalı motora sahip tüm araçların yüzde 80 ÖTV dilimine girmesi nedeniyle pazarda geçişkenliğin artabileceğini ve orta sınıf içten yanmalı motora sahip araçlardan premium elektrikli modellere kaymalar olabileceğini de paylaştı. REKLAM Öte yandan, 2025 yılı sonunda toplam pazarın geçen yılı geçebileceğini de kaydeden Hakan Tiftik, "Geçen yıl premium oto pazarı yüzde 10 bandına oturdu, 2025 ilk çeyrekte bu oranı da aştı. Elektrikli araç pazarı ise 2024 sonunda yüzde 10 pazar payı alırken, 2025’te bu oranın yüzde 14’e kadar çıkabileceğini düşünüyoruz" dedi. ARTIK SADECE MILD-HIBRIT BMW'nin Mardin'de lansmanını yaptığı modellere de bakacak olursak, yeni 2 Serisi Gran Coupé’de tasarım ve güç seçeneği tamamen yenilenmiş durumda. Artık araçta sadece 1.5 litre hacmindeki mild hybrid-benzinli motor sunuluyor ve bu motor 170 beygir maksimum güç ve 280 Nm maksimum tork üreterek 0’dan 100 km/s hıza 7.9 saniyede ulaşıyor.

Ön tasarımı ve kokpiti yeni 1 Serisi'nden alınan araçta, önceki jenerasyona kıyasla geliştirilmiş ön aks, fren ve amortisörler gibi yenilikler de mevcut. Arka kısım da ise önceki jenarasyonun aksine artık daha çok bir 'BMW'ye benzeyen otomobil, yeni far tasarımı uzatılan bagaj kapağı ile dikkat çekiyor. Yapılan açıklamaya göre, yeni 2 Serisi Gran Coupé, bir önceki versiyonuna göre 20 mm artan uzunluğu ve 25 mm artan yüksekliğe sahip. ÖNCE DİZELİ GELDİ, BENZİNLİSİ ÜÇÜNCÜ ÇEYREĞİ BEKLİYOR Güney Doğu'da lansmanı yapılan bir diğer model de Alman üreticinin D-SUV modeli X3 oldu. Dördüncü nesli ile Türkiye'ye giriş yapan X3, şimdilik sadece xDrive çekiş sistemi ve 2 litre hacmindeki mild hybrid-dizel motor ile satışa sunuluyor. Bu motor 197 beygir maksimum güç ve 400 Nm maksimum tork üreterek 0’dan 100 km/s hıza 7.7 saniyede ulaşıyor. REKLAM Yılın üçüncü çeyreğinde ise X3'e 1.6 benzinli motor seçeneğinin de eklenmesi hedefleniyor. Nesil değişimi ile birlikte tasarımı tamamen yenilenen X3, yeni 'böbrek ızgaraları' ile dikkat çekiyor. Keskin hatlarıyla dikkat çeken arka tasarım ise, yeniden tasarlanan T şeklinde arka aydınlatmalar ve parlak siyah difüzöre sahip arka tampon ile tamamlanıyor.