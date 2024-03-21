BMW Grubu, 2023 yılına ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı.

Buna göre grubun faiz ve vergi öncesi kârı (FVÖK- EBIT) 2022’de 13,99 milyar Euro iken, 2023'te yüzde 32 artışla 18 milyar 48 milyon Euro seviyesine yükseldi. Bu da şirket tarihindeki en yüksek değer olarak kayıtlara geçti.

Söz konusu dönemde, grup gelirleri yüzde 9 artarak 155 milyar 498 milyon Euro'ya çıktı.

Böylece BMW Grubu ilk kez Mercedes Otomobil Grubu'ndan (153,2 milyar Euro) daha fazla satış gerçekleştirdi.

Şirket geçen yıl 7,53 milyar Euro AR-GE harcaması yapmıştı.