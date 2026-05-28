Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Sağlık
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Genel Sağlık
        Kalp Sağlığı
        Beslenme
        Kanser
        Cinsel Sağlık
        Estetik Cerrahi
        Haberler Sağlık Böbreğini verdi, oğlunu yeniden hayata bağladı

        Böbreğini verdi, oğlunu yeniden hayata bağladı

        Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de yaşayan Süleyman Valiyev için annesinin yaptığı fedakarlık, yeniden başlayan bir hayatın kapısını araladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28 Mayıs 2026 - 12:31 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Böbreğini verdi, oğlunu yeniden hayata bağladı

        Çocukluk yıllarından bu yana böbrek rahatsızlığıyla mücadele eden 35 yaşındaki Valiyev'in hastalığı yıllar içinde ilerledi. Böbrek yetmezliği nedeniyle yaklaşık 8 ay önce diyalize girmeye başlayan Valiyev, sağlık sorunları nedeniyle çalışamaz hale geldi. Nakil umuduyla Türkiye'ye gelen Valiyev için en büyük desteği annesi verdi.

        Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde yapılan nakille 56 yaşındaki Güler Valiyeva, böbreğini oğlu Süleyman Valiyev'e verdi.

        Anne Valiyeva, oğlunun uzun yıllar zorlu bir süreçten geçtiğini ifade ederek, "Anneler evladı için canını verir. Ben de aynısını yaptım. Ne isterse, öbür böbreğimi de veririm. O kadar, evladıma canımı feda ederim" dedi.

        REKLAM

        Oğlunun rahatsızlığının 20 yaşından sonra başladığını aktaran Valiyeva, "Tedaviler ve ilaçlar, süreç biraz uzadı. Ameliyat için Türkiye'ye geldi. Çok şükür şu anda iyi. Gözümü bile istese veririm. Evlat... Anne ve babalar evladı için fedakarlık yapmanın ne anlama geldiğini çok iyi bilir. İyileşme süreci tamamlanınca, iyi toparladıktan sonra Bakü'ye gidecek" diye konuştu.

        Süleyman Valiyev de annesinin fedakarlığı sayesinde yeniden umutlandığını dile getirdi.

        Yaklaşık 8 aydır diyalize girdiğini anlatan Valiyev, "Son yıllarda çalışamadım. Süreç zorlu geçti. Anneme teşekkür ederim. Bana böbreğini verdi, iyi ki var. Her zaman da annemin yanında olacağım" dedi.

        "Diyaliz ihtiyacı ortadan kalktı"

        Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Yusuf Kasapkara, hastanın uzun süredir böbrek yetmezliğiyle mücadele ettiğini belirterek, "Hastamız son 8 aydır rutin hemodiyaliz programındaydı. Vericisi de annesiydi. Onun da bilinen, belirgin bir hastalığı olmadığı için yapılan tetkiklerde donör olması uygun bulundu ve operasyonu planlandı. Her ikisi de gayet iyi durumda. Diyaliz ihtiyacı da olmayacak şekilde hayatına devam edebilecek" bilgisini verdi.

        Kasapkara, Türkiye'de yaklaşık 30 bin kişinin organ nakli beklediğini belirterek, böbrek nakillerinin büyük kısmının canlı vericilerden yapıldığını, kadavra bağışının artırılmasının önem taşıdığını kaydetti.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Soluk borusuna yemek parçası kaçan öğrenciyi, öğretmen Heimlich manevrasıyla kurtardı

        Soluk borusuna yemek parçası kaçan öğrenciyi, öğretmen Heimlich manevrasıyla kurtardı  

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        3 bayram sonra ilk bayramlaşma
        3 bayram sonra ilk bayramlaşma
        "Annemle birlikte olmayın" dedi... Kalbinden vurdu!
        "Annemle birlikte olmayın" dedi... Kalbinden vurdu!
        Aboubakar geri dönüyor!
        Aboubakar geri dönüyor!
        Baba katili caninin ifadesi ortaya çıktı!
        Baba katili caninin ifadesi ortaya çıktı!
        Petrol fiyatlarında yeniden yükseliş
        Petrol fiyatlarında yeniden yükseliş
        ABD-İran gerilimi sonrası altın fiyatlarında düşüş
        ABD-İran gerilimi sonrası altın fiyatlarında düşüş
        Ateşkes görüşmeleri sürerken ABD-İran hattında yeni saldırılar
        Ateşkes görüşmeleri sürerken ABD-İran hattında yeni saldırılar
        İşte boşta olan en iyi teknik adamlar!
        İşte boşta olan en iyi teknik adamlar!
        Tam vahşet! Baba, 3 yaşındaki oğlunu boğdu!
        Tam vahşet! Baba, 3 yaşındaki oğlunu boğdu!
        Akdeniz Üniversitesi'nde CAR-T tedavisine 9 hastayla başlandı
        Akdeniz Üniversitesi'nde CAR-T tedavisine 9 hastayla başlandı
        Kuzular karıştı, 'Çorap' kurbanlık olmaktan son anda kurtuldu
        Kuzular karıştı, 'Çorap' kurbanlık olmaktan son anda kurtuldu
        Cinayetten 10 yıldır aranıyordu... 'Yüz tanıma' kamerası katili yakaladı!
        Cinayetten 10 yıldır aranıyordu... 'Yüz tanıma' kamerası katili yakaladı!
        Filipe Luis'ten kötü haber!
        Filipe Luis'ten kötü haber!
        G.Saray'da Lemina ve transfer iddiası!
        G.Saray'da Lemina ve transfer iddiası!
        Beckham stili lüks tatil
        Beckham stili lüks tatil
        Tarihin en gizemli kahkaha salgını
        Tarihin en gizemli kahkaha salgını
        Aşk iddialarını güçlendiren fotoğraf
        Aşk iddialarını güçlendiren fotoğraf
        'Çocuk' sorularına yanıt
        'Çocuk' sorularına yanıt
        Bir dönemin zenginlik göstergesi sayılan çürük dişler
        Bir dönemin zenginlik göstergesi sayılan çürük dişler
        Büyük ödül vaadi halkın protestosuyla bitti
        Büyük ödül vaadi halkın protestosuyla bitti