Böbreğini verdi, oğlunu yeniden hayata bağladı

Çocukluk yıllarından bu yana böbrek rahatsızlığıyla mücadele eden 35 yaşındaki Valiyev'in hastalığı yıllar içinde ilerledi. Böbrek yetmezliği nedeniyle yaklaşık 8 ay önce diyalize girmeye başlayan Valiyev, sağlık sorunları nedeniyle çalışamaz hale geldi. Nakil umuduyla Türkiye'ye gelen Valiyev için en büyük desteği annesi verdi.

Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde yapılan nakille 56 yaşındaki Güler Valiyeva, böbreğini oğlu Süleyman Valiyev'e verdi.

Anne Valiyeva, oğlunun uzun yıllar zorlu bir süreçten geçtiğini ifade ederek, "Anneler evladı için canını verir. Ben de aynısını yaptım. Ne isterse, öbür böbreğimi de veririm. O kadar, evladıma canımı feda ederim" dedi.

Oğlunun rahatsızlığının 20 yaşından sonra başladığını aktaran Valiyeva, "Tedaviler ve ilaçlar, süreç biraz uzadı. Ameliyat için Türkiye'ye geldi. Çok şükür şu anda iyi. Gözümü bile istese veririm. Evlat... Anne ve babalar evladı için fedakarlık yapmanın ne anlama geldiğini çok iyi bilir. İyileşme süreci tamamlanınca, iyi toparladıktan sonra Bakü'ye gidecek" diye konuştu.

Süleyman Valiyev de annesinin fedakarlığı sayesinde yeniden umutlandığını dile getirdi.

Yaklaşık 8 aydır diyalize girdiğini anlatan Valiyev, "Son yıllarda çalışamadım. Süreç zorlu geçti. Anneme teşekkür ederim. Bana böbreğini verdi, iyi ki var. Her zaman da annemin yanında olacağım" dedi.

"Diyaliz ihtiyacı ortadan kalktı"

Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Yusuf Kasapkara, hastanın uzun süredir böbrek yetmezliğiyle mücadele ettiğini belirterek, "Hastamız son 8 aydır rutin hemodiyaliz programındaydı. Vericisi de annesiydi. Onun da bilinen, belirgin bir hastalığı olmadığı için yapılan tetkiklerde donör olması uygun bulundu ve operasyonu planlandı. Her ikisi de gayet iyi durumda. Diyaliz ihtiyacı da olmayacak şekilde hayatına devam edebilecek" bilgisini verdi.

Kasapkara, Türkiye'de yaklaşık 30 bin kişinin organ nakli beklediğini belirterek, böbrek nakillerinin büyük kısmının canlı vericilerden yapıldığını, kadavra bağışının artırılmasının önem taşıdığını kaydetti.