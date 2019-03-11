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ÖLÜM NEDENLERİ ARASINDA 6. SIRAYA TIRMANDI

Dünya Böbrek Günü’nün bu yılki teması “Her yerde herkes için böbrek sağlığı” olarak belirlendi. Zira günümüzde dünya genelinde 850 milyon kişinin çeşitli nedenlerden dolayı böbrek hastalığına sahip olduğu tahmin ediliyor.