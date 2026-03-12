Canlı
        Bodo/Glimt: 3 - Sporting CP: 0 | MAÇ SONUCU

        Bodo/Glimt: 3 - Sporting CP: 0 | MAÇ SONUCU

        UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Norveç ekibi Bodo/Glimt, evinde Portekiz temsilcisi Sporting CP'yi 3-0 mağlup etti. Bodo/Glimt'e çeyrek finale yükselme yolunda avantajı getiren golleri Sondre Fet (p), Ole Didrik Blomberg ve Kasper Hogh kaydetti. İki takım arasındaki rövanş karşılaşması, 17 Mart Salı Günü Portekiz'de oynanacak.

        Devler Ligi'nde Bodo/Glimt rüyası devam ediyor!

        UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Norveç ekibi Bodo/Glimt ile Portekiz temsilcisi Sporting CP, kozlarını paylaştı.

        Aspmyra'da oynanan müsabakayı 3-0'lık skorla kazanan Bodo/Glimt, çeyrek finale yükselme yolunda büyük bir avantaj yakaladı.

        Norveç temsilcisine galibiyeti getiren golleri 32'de penaltıdan Sondre Fet, 45+1'de Ole Didrik Blomberg ile 71. dakikada Kasper Hogh attı.

        Bodo/Glimt ile Sporting CP arasındaki rövanş maçı, 17 Mart Salı Günü Sporting CP'nin ev sahipliğinde oynanacak.

