Bodo/Glimt: 3 - Sporting CP: 0 | MAÇ SONUCU
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Norveç ekibi Bodo/Glimt, evinde Portekiz temsilcisi Sporting CP'yi 3-0 mağlup etti. Bodo/Glimt'e çeyrek finale yükselme yolunda avantajı getiren golleri Sondre Fet (p), Ole Didrik Blomberg ve Kasper Hogh kaydetti. İki takım arasındaki rövanş karşılaşması, 17 Mart Salı Günü Portekiz'de oynanacak.
Giriş: 12.03.2026 - 01:04 Güncelleme:
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Norveç ekibi Bodo/Glimt ile Portekiz temsilcisi Sporting CP, kozlarını paylaştı.
Aspmyra'da oynanan müsabakayı 3-0'lık skorla kazanan Bodo/Glimt, çeyrek finale yükselme yolunda büyük bir avantaj yakaladı.
Norveç temsilcisine galibiyeti getiren golleri 32'de penaltıdan Sondre Fet, 45+1'de Ole Didrik Blomberg ile 71. dakikada Kasper Hogh attı.
Bodo/Glimt ile Sporting CP arasındaki rövanş maçı, 17 Mart Salı Günü Sporting CP'nin ev sahipliğinde oynanacak.
