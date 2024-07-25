Bodrum Antik Tiyatro'daki Sunag'a özel koruma

Göksel; dün gece, Bayhan Müzik organizasyonuyla Bodrum Antik Tiyatro konseri için sahneye çıktı. Konserde ilginç bir olay yaşandı.

Bodrum Antik Tiyatro, 2002'de konser alanı olarak kullanılmaya başlandıktan sonra, Antik dönemde bolluk - bereket için tanrılara sunum yapılan, bir diğer adı Altar olan Sunag yerinden kaldırılmayarak olduğu yerde bırakıldı. O Sunag, sahnenin bir bölümüne denk geldi.

Sunag, sahnenin bir bölümünde yer alması bu yıla kadar hiçbir sorun teşkil etmedi. Ta ki 20 Haziran'a kadar... Yıldız Tilbe, konseri sırasında Sunag'ın üzerine çıkmak istedi. Tilbe, görevlilerce engellendi.

Teoman

23 Temmuz'da ise Teoman, şarkılarının bir bölümünü Sunag'ın üzerine uzanarak seslendirdi. Görevliler, o anlara yetişemedi.