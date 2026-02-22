Bodrum FK: 1 - Manisa FK: 2 | MAÇ SONUCU
Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında Manisa FK, deplasmanda Bodrum FK'yı 2-1 mağlup etti. 90+3. dakikada Lois Diony'nin golüyle ligdeki galibiyet serisini iki maça çıkaran Manisa FK, haftayı 40 puanla tamamladı. İki maç üst üste yenilgi yaşayan Bodrum FK ise 45 puanda kaldı.
Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında Bodrum FK ile Manisa FK karşı karşıya geldi. Bodrum İlçe Stadyumu'nda oynanan müsabakayı kazanan 2-1'lik skorla Manisa FK oldu.
Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 15'te Ayberk Karapo ve 90+3'te Lois Diony atarken, ev sahibinin tek golünü ise 87. dakikada penaltıdan Dino Hotic kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Manisa FK, üst üste ikinci galibiyetini aldı ve puanını 40'a yükseltti. Bodrum FK ise 45 puanda kaldı.
Trendyol 1. Lig'in bir sonraki haftasında Bodrum FK, Hatayspor'a konuk olacak. Manisa FK, Çorum FK'yı ağırlayacak.
