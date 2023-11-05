Bodrum FK: 2 - Manisa FK: 0 MAÇ SONUCU
Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında Bodrum FK, Manisa FK'yı 2-0 mağlup etti. Manisa FK'nın galibiyet hasreti 7 maça çıktı.
Giriş: 05.11.2023 - 15:42 Güncelleme: 05.11.2023 - 15:42
Bodrum FK ile Manisa FK, Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında kozlarını paylaştı.
23. dakikada Samet Yalçın ve 55. dakikada Celal Dumanlı'nın golleriyle Bodrum FK karşılaşmayı 2-0 kazandı.
Bu sezon 6. galibiyetini alan Bodrum FK puanını 20'ye çıkardı. Galibiyet hasreti 7 maça çıkan Manisa FK ise 14 puanda kaldı.