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        Haberler Spor Futbol 1. Lig Bodrumspor Bodrum FK: 3 - Göztepe: 0 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Bodrum FK: 3 - Göztepe: 0 | MAÇ SONUCU

        Trendyol 1. Lig'in 17. haftasında Bodrum FK, evinde Göztepe'yi 3-0 mağlup etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.12.2023 - 15:47 Güncelleme: 24.12.2023 - 15:48
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        Göztepe'yi Bodrum FK durdurdu!
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        Stat: Bodrum İlçe

        Hakemler: Ozan Ergün, Kadir Beyaz, Hasan Erdoğan

        Bodrum FK: Diogo Sousa, Celustka, Erkan Değişmez, Samet Yalçın, Kenan Özer (Dk. 89 Haqi Osman), Omar Imeri (Dk. 82 Halil İbrahim Sevinç), Üzeyir Ergün (Dk. 82 Ali Eren İyican), Musah Mohammed, Ali Aytemur, Celal Dumanlı (Dk. 57 Gökdeniz Bayrakdar), Burak Çoban (Dk. 89 Pedro Brazao)

        Göztepe: Lis, Taha Altıkardeş, Kubilay Kanatsızkuş (Dk. 46 Diouf), İsmail Köybaşı (Dk. 46 Yunus Emre Gedik), Tarkan Serbest, Doğan Erdoğan, Mamah (Dk. 46 Traore), Nielsen, Yalçın Kayan (Dk. 82 Celil Yüksel), Tijanic (Dk. 46 Ahmet Ildız), Ogün Bayrak

        Goller: Dk. 34 Samet Yalçın, Dk. 41 Ogün Bayrak (Kendi kalesine), Dk. 79 Kenan Özer (Penaltıdan) (Bodrum FK)

        Sarı kart: Dk. 89 Diogo Sousa (Bodrum FK)

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