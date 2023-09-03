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        Bodrum FK: 4 - Ümraniyepor: 0 | MAÇ SONUCU

        Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında Bodrum FK, konuk ettiği Ümraniyespor'u 4-0 yendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.09.2023 - 19:26 Güncelleme: 03.09.2023 - 19:26
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        Bodrum FK evinde rahat kazandı!
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        Trendyol 1. Lig'in 4. hafta karşılaşmasında Bodrum FK, Ümraniyespor'u ağırladı ve mücadeleyi 4-0 kazandı.

        Bodrum FK'ya galibiyeti getiren golleri 21. dakikada Ali Aytemur, 27. dakikada Burak Çoban, 37. dakikada Gökdeniz Bayrakdar ve 89. dakikada Osman Haqi kaydetti.

        Bodrum FK bu galibiyetle puanını 7. yükseltirken, Ümraniyespor 2 puanda kaldı.

        Bodrum FK bir sonraki karşılaşmasında Sakaryaspor deplasmanına giderken, Ümraniyespor sahasında Çorum FK'yı konuk edecek.

        Stat: Bodrum İlçe

        Hakemler: Fatih Tokail, Buğra Can Semercioğlu, Azad İlhan

        Bodrum FK: Sousa, Celustka, Samet Yalçın, Balde (Dk. 63 Brazao), Üzeyir Ergün, Ali Aytemur, Gökdeniz Bayrakdar (Dk. 87 Halil İbrahim Sevinç), Celal Dumanlı (Dk. 79 Omar Imeri), Muhammed Gönülaçar, Cenk Şen (Dk. 78 Eren Albayrak), Burak Çoban (Dk. 63 Haqi Osman)

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        Ümraniyespor: Abdulsamed Damlu, Mustafa Eser (Dk. 32 Berk Taşkın), Muhammed Mert, Melih Okutan (Dk. 32 Popov), Onur Ayık, Hasan Ayaroğlu (Dk. 32 Saponjic), Bouali (Dk. 46 Bregu), Uğur Kaan Yıldız, Klonaridis (Dk. 73 Emre Kaplan), Glumac, Diniyev

        Goller: Dk. 21 Ali Aytemur, Dk. 27 Burak Çoban, Dk. 37 Gökdeniz Bayrakdar, Dk. 89 Haqi Osman (Bodrum FK)

        Sarı kartlar: Dk. 57 Celal Dumanlı (Bodrum FK), Dk. 61 Diniyev, Dk. 80 Onur Ayık, Dk. 90+3 Berk Taşkın (Ümraniyespor)

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