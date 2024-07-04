Bodrum FK, Ondrej Celustka ile devam ediyor
Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Bordum FK, yeni sezon planlaması çerçevesinde takımın deneyimli oyuncularından Celustka'yı takımda tutma kararı aldı. Tecrübeli savunma oyuncusu kampa katıldı.
Süper Lig'in yeni temsilcilerinden Bodrum Futbol Kulübü, 2024-2025 sezonun hazırlıklarını Düzce'de sürdürürken, takımın deneyimli futbolcusu Ondrej Celustka da kampa katıldı.
Yeşil-beyazlılarla 30 Haziran itibarıyla sözleşmesi sona eren Çekyalı futbolcunun takımla yola devam edeceği kaydedildi. Düzce'de yönetimle görüşecek 35 yaşındaki futbolcunun 1 yıllık sözleşme imzalayacağı kaydedildi. Geçen sezon 33 maça çıkan Celustka 2 bin 854 dakika süre aldı. Bodrum FK'da Play-Off şampiyonluğu yaşayan oyuncu 2 kez de fileleri sarstı.