Bodrum FK'nın yeni başkanı belli oldu!

Şehrin Rotası - 11 Ocak 2026 (Şehrin Rotası: Mevlana Diyarında Zamana Aşan Şehir Konya)

Mevlana diyarında zamana aşan şehir Konya'da ne gözden kaçırılmamalı? Konya, zamana aşan tarihiyle neleri keşfetmek için ideal bir yer? Mevlana'nın izlerini taşıyan Konya'da hangi tarihi mekanlar görülmeli? Şehrin Rotası bu hafta Mevlana diyarı zamana aşan şehir Konya'da... Yağız İzgül'ün sunumuyla Şehrin Rotası.