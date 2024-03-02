Bodrumspor: 0 - Eyüpspor: 1 | MAÇ SONUCU
Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında Eyüpspor, 10 kişi kaldığı karşılaşmada Bodrum FK'yi 1-0 mağlup ederek liderliğini sürdürdü
Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında Bodrum FK ile Eyüpspor karşı karşıya geldi. Bodrum İlçe Stadı'nda oynanan müsabakayı Eyüpspor. 1-0 kazandı.
Eyüpspor'a galibiyeti getiren golü 12. dakikada Fredy kaydetti.
Konuk ekipte teknik direktör Arda Turan, 81. dakikada, Caner Erkin, 56. dakikada, Bodrum FK'de ise teknik direktör İsmet Taşdemir 44. dakikada, Kenan Özer, 90+5'nci dakikada kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.
Bu sonuçla birlikte Eyüpspor, puanını 61 yaparak liderliğini sürdürdü. Bodrum FK ise 42 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki maçında Eyüpspor, evinde Çorum FK'yi ağırlayacak. Bodrum FK, Bandırmaspor deplasmanına gidecek.
MAÇ İÇİNDE OLAYLAR ÇIKTI
Bodrum İlçe Stadı'nda oynanan maçta gerginlik yaşandı. Bir pozisyonda faul bekleyen Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir ile Bodrumlu taraftarlar, hakem Gürcan Hasova tepki gösterdi. Hasova'nın, Taşdemir'e kırmızı kart göstermesiyle ortam kızıştı.
Tribünlerden atılan yabancı maddeler, Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan ile oyunculardan Uğur Demirok'a geldi. Sahaya giren ambulansla Uğur Demirok hastaneye kaldırıldı.
Kulüp başkanları ile Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit de sahaya girip taraftarları yatıştırmaya çalıştı.
Uzun süre duran karşılaşmada daha sonra yeniden başladı.