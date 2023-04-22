Kıvanç Tatlıtuğ ile Funda Eryiğit'in başrollerini paylaştığı Boğa Boğa filmi, 42. İstanbul Film Festivali'nin ardından dijital medya platformu Netflix'te de gösterime girdi. İşte, orjinal bir hikaye olan filmin konusu ve oyuncu kadrosu hakkında bilgiler...