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Boğa Boğa konusu nedir ve gerçek hikaye mi? Netflix Boğa Boğa oyuncuları kimler?

Ünlü yazar Hakan Günday'ın senaristliğini üstlendiği, yönetmen koltuğunda ise sevilen oyuncu Onur Saylak'ın oturduğu Boğa Boğa filmi, sinemanın ardından dijital medya platformu Netflix'te izleyicinin karşısına çıktı. İşte, çekimleri Çanakkale'de gerçekleştirilen Boğa Boğa filminin konusu ve oyuncularına dair tüm bilgiler...

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  • Boğa Boğa konusu nedir ve uyarlama mı gerçek hikaye mi? Netflix Boğa Boğa oyuncuları kimler ve nerede çekildi?

    Kıvanç Tatlıtuğ ile Funda Eryiğit'in başrollerini paylaştığı Boğa Boğa filmi, 42. İstanbul Film Festivali'nin ardından dijital medya platformu Netflix'te de gösterime girdi. İşte, orjinal bir hikaye olan filmin konusu ve oyuncu kadrosu hakkında bilgiler...
  • Boğa Boğa konusu nedir ve uyarlama mı gerçek hikaye mi? Netflix Boğa Boğa oyuncuları kimler ve nerede çekildi?

    BOĞA BOĞA FİLMİ KONUSU NEDİR?

    İstanbullu bir iş adamı olan Yalın, finansal bir skandalın ardından eşi Beyaz ile birlikte Assos'a yerleşir.

    Huzur ararken hayatı kabusa dönen Yalın, düşmanlarının her yerde olduğu anlar.
  • Boğa Boğa konusu nedir ve uyarlama mı gerçek hikaye mi? Netflix Boğa Boğa oyuncuları kimler ve nerede çekildi?

    BOĞA BOĞA FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

    Kıvanç Tatlıtuğ

    Gürgen Öz

    Funda Eryiğit

    Kerem Arslanoğlu Hayat

    Van Eck

    Onur Gürçay
  • Boğa Boğa konusu nedir ve uyarlama mı gerçek hikaye mi? Netflix Boğa Boğa oyuncuları kimler ve nerede çekildi?

    BOĞA BOĞA FİLMİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

    Merakla beklenen Boğa Boğa filmi ilk olarak 42. İstanbul Film Festivali'nde 15 Nisan Cumartesi günü gösterime girecek.

    Fim 22 Nisan Cumartesi günü ise dijital medya platformu Netflix'te yayınlanacak.
  • Boğa Boğa konusu nedir ve uyarlama mı gerçek hikaye mi? Netflix Boğa Boğa oyuncuları kimler ve nerede çekildi?

    BOĞA BOĞA FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ? 

    Boğa Boğa filminin çekimleri Çanakkale'de gerçekleştirildi.

Haberi Hazırlayan : Mete Ertunç Sevilir
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