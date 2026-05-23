Bologna: 3 - Inter: 3 | MAÇ SONUCU

İtalya Serie A'nın 38. ve son haftasında Inter, Bologna'ya konuk oldu. Reanto Dal Ara'da oynanan müsabaka 3-3'lük eşitlikle sonuçlandı.

Inter'in gollerini 22'de Federico Dimarco, 64'te Francesco Pio Esposito ile 86. dakikada Andy Diouf atarken, ev sahibinin gollerini ise 25'te Federico Bernardeschi, 42'de Tommaso Pobega ve 48. dakikada Piotr Zielinski kaydetti.

Bu sonucun ardından geçtiğimiz haftalarda şampiyonluğunu garantileyen Inter, sezonu 87 puanla kapattı. Ligde iki maç sonra puan kaybeden Bologna ise seznu 56 puanla 8. sırada tamamladı.