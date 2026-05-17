Bolu'da durdurulan kamyonda 10 düzensiz göçmen yakalandı
Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde durdurulan bir kamyonda 8'i Afganistan, 1'i Pakistan ve 1'i Bangladeş uyruklu olmak üzere 10 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı şüphesiyle gözaltına alınan kamyon sürücüsü D.C., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı
Giriş: 17 Mayıs 2026 - 17:51 Güncelleme:
Anadolu Otoyolu Bolu kesiminde durdurulan kamyonda 10 düzensiz göçmen yakalandı, gözaltına alınan sürücü tutuklandı.
Bolu Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince, göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve düzensiz göçe yönelik çalışma yürütüldü.
Anadolu Otoyolu'nda durdurulan kamyonda 8 Afganistan, 1 Pakistan ve 1 Bangladeş uyruklu 10 düzensiz göçmen yakalandı.
Göçmen kaçakçılığı suçundan işlem yapılan kamyon sürücüsü D.C, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ