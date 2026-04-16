Bolu'da karşıya geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı adam öldü
Bolu'da, D-100 kara yolunda karşıya geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı İsmail İlter ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan İlter, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazayla ilgili inceleme sürüyor
Bolu’da, D-100 kara yolunda karşıya geçmek isterken otomobilin çarptığı İsmail İlter (87), hayatını kaybetti.
KARŞIYA GEÇMEYE ÇALIŞIYORDU
DHA'daki habere göre kaza; saat 12.30 sıralarında D-100 kara yolunun Ankara istikametinde meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan İsmail İlter'e, A.G. idaresindeki otomobil çarptı.
KAZADA YARALANDI
Kazada İsmail İlter yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
HASTANEYE KALDIRILDI
İlter, ilk müdahalesinin ardından ambulansla İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.
HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ
D-100 kara yolunda otomobilin çarptığı İsmail İlter, sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
İNCELEME SÜRÜYOR
Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.