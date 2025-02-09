Boluspor: 1 - Keçiörengücü: 1 | MAÇ SONUCU
Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında Boluspor sahasında Keçiörengücü'nü ağırladı. Mücadele iki takımın da karşılıklı golleriyle 1-1 eşitlikle sona erdi.
Trendyol 1. Lig'in 23. hafta karşılaşmasında Boluspor ile Keçiörengücü kozlarını paylaştı. Mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlandı.
Konuk takımın golünü 16. dakikada Mame Diouf (p) kaydederken; ev sahibi ekip bu gole 82'de Mario Balburdia ile karşılık verdi. Ayrıca Keçiörengücü'nde Papis Malaly Dembele, 51. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Bu sonucun ardından Keçiörengücü 34 puana ulaştı. 3 maçtır kazanamayan Boluspor ise 33 puana yükseldi.
Ligin 24. haftasında Keçiörengücü sahasında Adanaspor'u ağırlayacak. Boluspor ise deplasmanda Pendikspor'a konuk olacak.