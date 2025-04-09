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        Boluspor: 3 - Sakaryaspor: 1 | MAÇ SONUCU

        Trendyol 1. Lig'in 33. haftasında Boluspor, Sakaryaspor'u 3-1 mağlup etti. Florent Hasani, Khouma Babacar ve Hüsamettin Yener'in golleriyle kazanan Boluspor, puanını 48'e yükseltti. Sakaryaspor ise haftayı 42 puanla tamamladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.04.2025 - 21:57 Güncelleme: 09.04.2025 - 21:57
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        Boluspor üç puanı üç golle aldı!
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        Trendyol 1. Lig'in 33. haftasında Boluspor ile Sakaryaspor karşı karşıya geldi. Çorum Şehir Stadyumu'nda oynanan müsabakayı kazanan 3-1'lik skorla Boluspor oldu.

        Kırmızı Beyazlılar'a galibiyeti getiren golleri 12'de Florent Hasani, 23'te Khouma Babacar ve 90+1. dakikada Hüsamettin Yener attı. Yeşil Siyahlılar'ın tek golünü ise 53. dakikada Emre Demir kaydetti.

        Bu sonucun ardından Boluspor puanını 48'e yükseltirken, Sakaryaspor ise 42 puanda kaldı.

        Trendyol 1. Lig'in bir sonraki haftasında Boluspor, MKE Ankaragücü'ne konuk olacak. Sakaryaspor, evinde Pendikspor'u ağırlayacak.

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