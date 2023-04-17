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Boluspor - Çaykur Rizespor: 0-2 (MAÇ SONUCU)

Çaykur Rizespor, Spor Toto 1. Lig'in 33. haftasında konuk olduğu Dyorex Boluspor'u 2-0 yenerek Süper Lig yolunda önemli bir adım attı.

Boluspor - Çaykur Rizespor: 0-2 (MAÇ SONUCU)
AA

Spor Toto 1. Lig'in 33. haftasında Çaykur Rizespor, deplasmanda Dyorex Boluspor'u 2-0 yendi.

Stat: Bolu Atatürk

Hakemler: Turgut Doman, Ali Tuna, Deniz Turgut

Dyorex Boluspor: Çağlar Şahin Akbaba, Tugay Kaçar, Eray Ataseven (Dk. 72 Safa Kınalı), Bregu (Dk. 87 Oulare), Onur Ulaş, Landel (Dk. 46 Balde), Hakan Bilgiç, Batuhan İşçiler (Dk. 72 Melih Okutan), Berk Yıldız (Dk. 66 Ngandu), Posmac, Ndlovu

Çaykur Rizespor: Tarık Çetin, Halil İbrahim Pehlivan, Bolasie, Azubuike, Benhur Keser (Dk. 54 Alberk Koç), Alper Potuk (Dk. 63 Ogün Özçiçek), Bahadır Öztürk, Amilton (Dk. 63 Olawoyin), John Mary (Dk. 75 Kubilay Kanatsızkuş), Emirhan Topçu, Mithat Pala (Dk. 75 Sinan Osmanoğlu)

Goller: Dk. 2 Bolasie, Dk. 45 Amilton(Çaykur Rizespor)

Kırmızı kart: Dk. 53 Halil İbrahim Pehlivan (Çaykur Rizespor)

Sarı kart: Dk. 78 Onur Ulaş, Dk. 89 Tugay Kaçar (Dyorex Boluspor)

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