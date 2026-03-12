Boluspor - Çorum FK: 1-2 (MAÇ SONUCU)
Çorum FK, 1. Lig'in 30. haftasında konuk olduğu Boluspor'u 90+4. dakikada bulduğu golle 2-1 mağlup edip play-off yarışında kritik bir galibiyete imza attı.
Trendyol 1. Lig'in 30. haftasında Çorum FK, deplasmanda Boluspor'u 2-1'lik skorla mağlup etti.
Çorum'a galibiyeti getiren golleri 25. dakikada Serdar Gürler ile 90+4. dakikada Sinan Osmanoğlu kaydetti.
Ev sahibi Bolu'nun tek golü 73. dakikada Doğan Can Davas'tan (pen.) geldi.
Bolu'da Mario Balburdia 82. dakikada çift sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Çorum bu sonuçla puanını 56'ya yükseltip 4. sıradaki yerini sağlamlaştırdı.
12. sıradaki Boluspor ise 41 puanda kaldı.
Stat: Atatürk
Hakemler: Yusuf Adnan Kendirciler, Samet Özkul, Mehmet Şengül
Boluspor: Türker Dırdıroğlu, Onur Öztonga (Dk. 64 Abdulsamet Kırım), Işık Kaan Arslan (Dk. 84 Mert Çetin), Kouagba, Lima, Liço, Balburdia, Doğan Can Davas (Dk. 90+3 Muhammed Bedirhan Açıkgöz), Barış Alıcı (Dk. 90 +3 Harun Alpsoy), Rasheed (Dk. 64 Baluta), Arda Usluoğlu
Arca Çorum FK: Sehic, Erkan Kaş, Arda Hilmi Şengül, Sinan Osmanoğlu, Kerem Kalafat (Dk. 90+7 Attamah), Moreira, Thiam (Dk. 32 Samudio), Ahmed Ildız (Dk. 72 Ferhat Yazgan), Fredy, Serdar Gürler (Dk. 46 Yusuf Erdoğan), Burak Çoban (Dk. 46 Aleksic)
Goller: Dk. 25 Serdar Gürler, Dk. 90+4 Sinan Osmanoğlu (Arca Çorum FK), Dk. 73 Doğan Can Davas (Penaltıdan) (Boluspor)
Sarı kartlar: Dk. 3 Kerem Kalafat (Arca Çorum FK), Dk. 54 Lima (Boluspor)
Kırmızı kart: Dk. 82 Balburdia (Boluspor)