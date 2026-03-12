Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol 1. Lig Boluspor - Çorum FK: 1-2 (MAÇ SONUCU) - Futbol Haberleri

        Boluspor - Çorum FK: 1-2 (MAÇ SONUCU)

        Çorum FK, 1. Lig'in 30. haftasında konuk olduğu Boluspor'u 90+4. dakikada bulduğu golle 2-1 mağlup edip play-off yarışında kritik bir galibiyete imza attı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.03.2026 - 18:32 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çorum 90+4'te üç puanı kaptı!

        Trendyol 1. Lig'in 30. haftasında Çorum FK, deplasmanda Boluspor'u 2-1'lik skorla mağlup etti.

        Çorum'a galibiyeti getiren golleri 25. dakikada Serdar Gürler ile 90+4. dakikada Sinan Osmanoğlu kaydetti.

        Ev sahibi Bolu'nun tek golü 73. dakikada Doğan Can Davas'tan (pen.) geldi.

        Bolu'da Mario Balburdia 82. dakikada çift sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

        Çorum bu sonuçla puanını 56'ya yükseltip 4. sıradaki yerini sağlamlaştırdı.

        12. sıradaki Boluspor ise 41 puanda kaldı.

        Stat: Atatürk

        Hakemler: Yusuf Adnan Kendirciler, Samet Özkul, Mehmet Şengül

        Boluspor: Türker Dırdıroğlu, Onur Öztonga (Dk. 64 Abdulsamet Kırım), Işık Kaan Arslan (Dk. 84 Mert Çetin), Kouagba, Lima, Liço, Balburdia, Doğan Can Davas (Dk. 90+3 Muhammed Bedirhan Açıkgöz), Barış Alıcı (Dk. 90 +3 Harun Alpsoy), Rasheed (Dk. 64 Baluta), Arda Usluoğlu

        REKLAM

        Arca Çorum FK: Sehic, Erkan Kaş, Arda Hilmi Şengül, Sinan Osmanoğlu, Kerem Kalafat (Dk. 90+7 Attamah), Moreira, Thiam (Dk. 32 Samudio), Ahmed Ildız (Dk. 72 Ferhat Yazgan), Fredy, Serdar Gürler (Dk. 46 Yusuf Erdoğan), Burak Çoban (Dk. 46 Aleksic)

        Goller: Dk. 25 Serdar Gürler, Dk. 90+4 Sinan Osmanoğlu (Arca Çorum FK), Dk. 73 Doğan Can Davas (Penaltıdan) (Boluspor)

        Sarı kartlar: Dk. 3 Kerem Kalafat (Arca Çorum FK), Dk. 54 Lima (Boluspor)

        Kırmızı kart: Dk. 82 Balburdia (Boluspor)

        ÖNERİLEN VİDEO

        Gün Başlıyor - 11 Mart 2026 (Tel Aviv'e İran'dan Füze Yağmuru)

        ABD-İsrail İran savaşının 12. günü. Tel Aviv'de patlama sesleri. İsrail'de sirenler susmadı. Tel Aviv'e İran'dan füze yağmuru. İsrail'den Beyrut'a yeni saldırı. Trump'tan İran'a Hürmüz tehdidi. Özgür Özel'e savunma sistemi eleştirisi. İBB Davasında ikinci gün. Patriot sisteminin özellikleri neler? A...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney, ilk kez konuştu
        İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney, ilk kez konuştu
        Bakan Fidan: Bu savaş bir an önce sona ermeli
        Bakan Fidan: Bu savaş bir an önce sona ermeli
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Sanayi 2025'te karı unuttu
        Sanayi 2025'te karı unuttu
        Sakatlanan yarış atı kavurma yapıldı iddiası!
        Sakatlanan yarış atı kavurma yapıldı iddiası!
        NATO’nun balistik füze önleme sistemi
        NATO’nun balistik füze önleme sistemi
        Donald Trump: İşi bitirene kadar ayrılmayacağız
        Donald Trump: İşi bitirene kadar ayrılmayacağız
        12 Mart 2026: Bugün ne oldu?
        12 Mart 2026: Bugün ne oldu?
        Ramazan'ın başından beri bunları yaşayanlar dikkat!
        Ramazan'ın başından beri bunları yaşayanlar dikkat!
        Sanchez'den BMGK'ya: Veto yetkisi kaldırılmalı
        Sanchez'den BMGK'ya: Veto yetkisi kaldırılmalı
        Pezeşkiyan, savaşın bitmesi için şartlarını belirtti
        Pezeşkiyan, savaşın bitmesi için şartlarını belirtti
        İran: Hürmüz'de ABD petrol tankerini vurduk
        İran: Hürmüz'de ABD petrol tankerini vurduk
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        Kayıp Zehra babasının bahçesinde ölü bulundu!
        Kayıp Zehra babasının bahçesinde ölü bulundu!
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        G.Saray'dan Liverpool turuna tarihi prim!
        G.Saray'dan Liverpool turuna tarihi prim!
        "Candan ile 30 yılı devirdik"
        "Candan ile 30 yılı devirdik"
        Türkiye'nin en yaşlı ve en genç illeri açıklandı
        Türkiye'nin en yaşlı ve en genç illeri açıklandı
        Stratejik rezerv hamlesi gerçekten fiyatları düşürebilir mi?
        Stratejik rezerv hamlesi gerçekten fiyatları düşürebilir mi?