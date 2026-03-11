Bon Jovi filmi geliyor
Efsanevi rock grubu Bon Jovi'nin şöhrete yükselişini konu alan film çekiliyor
Giriş: 11.03.2026 - 15:44 Güncelleme:
Bon Jovi'nin hayatını anlatan bir film geliyor. 'It's My Life' adlı şarkısıyla tanınan rock grubu, Universal tarafından çekilecek ve grubun şöhrete yükselişini konu alan filmin merkezinde yer alacak. Senaryosunu Cody Brotter'ın yazdığı filmin yönetmeni henüz bilinmiyor.
Solist Jon Bon Jovi'nin yanı sıra klavyeci David Bryan, davulcu Tico Torres, gitaristler John Shanks ve Phil X, perküsyoncu Everett Bradley ve basçı Hugh McDonald'dan oluşan Jon Bon Jovi grubunu filmde kimlerin canlandıracağı açıklanmadı.
1983 yılında kurulan Amerikalı rock grubu, bugüne dek 16 stüdyo albümü çıkardı, dünya çapında 130 milyondan fazla albüm sattı.
