Ana Haber Bülteni - 9 Mart 2026 (Savaşın 10. Gününde Neler Yaşandı?)

İran'dan İsrail'e yeni saldırılar. MSB: "İran'dan atılan füze imha edildi" Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Türk Hava Sahası 2. kez ihlal edildi. NATO: "Türkiye'ye giden füzeyi önledik" BAE ve Azerbaycan'dan açıklama. Habertürk savaşın sıcak noktalarında. Tel Aviv'de neler yaşanıyor? İsrail Beyrut'u bombalıyor: Yüzbinlerce kişi göçe zorlandı. Ana Haber Bülteni'ni Faruk Aksoy sundu.