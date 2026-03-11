Canlı
        Haberler Dünyadan Bon Jovi'nin hayatı film oluyor

        Bon Jovi filmi geliyor

        Efsanevi rock grubu Bon Jovi'nin şöhrete yükselişini konu alan film çekiliyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.03.2026 - 15:44 Güncelleme:
        Hayatı film oluyor

        Bon Jovi'nin hayatını anlatan bir film geliyor. 'It's My Life' adlı şarkısıyla tanınan rock grubu, Universal tarafından çekilecek ve grubun şöhrete yükselişini konu alan filmin merkezinde yer alacak. Senaryosunu Cody Brotter'ın yazdığı filmin yönetmeni henüz bilinmiyor.

        Solist Jon Bon Jovi'nin yanı sıra klavyeci David Bryan, davulcu Tico Torres, gitaristler John Shanks ve Phil X, perküsyoncu Everett Bradley ve basçı Hugh McDonald'dan oluşan Jon Bon Jovi grubunu filmde kimlerin canlandıracağı açıklanmadı.

        1983 yılında kurulan Amerikalı rock grubu, bugüne dek 16 stüdyo albümü çıkardı, dünya çapında 130 milyondan fazla albüm sattı.

        Ana Haber Bülteni - 9 Mart 2026 (Savaşın 10. Gününde Neler Yaşandı?)

        İran'dan İsrail'e yeni saldırılar. MSB: "İran'dan atılan füze imha edildi" Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Türk Hava Sahası 2. kez ihlal edildi. NATO: "Türkiye'ye giden füzeyi önledik" BAE ve Azerbaycan'dan açıklama. Habertürk savaşın sıcak noktalarında. Te...
        #Jon Bon Jovi
        #film
        #sinema
        #müzik
