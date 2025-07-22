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        Borsa güne yükselişle başladı

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,20 yükselişle 10.637,42 puandan başladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2025 - 10:15 Güncelleme: 22.07.2025 - 10:15
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        Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,41 değer kazanarak 10.616,18 puandan tamamladı.

        Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 21,24 puan ve yüzde 0,20 artışla 10.637,42 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,07, holding endeksi yüzde 0,24 değer kazandı.

        Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,70 ile metal eşya makina olurken, turizm yatay seyretti.

        Küresel piyasalarda, şirket bilançolarına ilişkin iyimserliklerle risk iştahı artarken, gümrük tarifelerine ilişkin belirsizliklerin devam etmesi bu risk iştahını törpülüyor.

        Analistler, bugün yurt içinde finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülükleri, yurt dışında Richmond Fed imalat sanayi endeksi verisinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.700 ve 10.800 puanın direnç, 10.600 ve 10.500 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

        Tarifelere ilişkin haber akışının da yatırımcıların odağında olduğunu ifade eden analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde ve İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey'in konuşmalarının takip edileceğini bildirdi.

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