        Borsa güne zirvede başladı

        ABD ve İran'ın nihai bir anlaşmaya varılması yönündeki ilerlemeleri piyasalarda risk iştahını canlandırdı. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 1,25 yükselişle 14.677,26 puana çıkarak rekor seviyeden başladı

        Giriş: 06 Mayıs 2026 - 11:06
        Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,88 değer kazanarak 14.495,77 puandan tamamladı.

        Endeks, bugün açılışta önceki kapanışa göre 181,49 puan ve yüzde 1,25 artışla 14.677,26 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 2,01, holding endeksi yüzde 0,97 değer kazandı.

        Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,37 ile finansal kiralama faktoring, en çok gerileyen yüzde 1,19 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

        ABD-İRAN HATTINDAKİ ADIMLAR PİYASALARI CANLANDIRDI

        ABD Başkanı Donald Trump'ın, Hürmüz Boğazı'nda mahsur kalan gemilerin geçişine yönelik yardım girişimi olarak nitelendirilen Özgürlük Projesi'nin kısa süreliğine durdurulmasına yönelik kararının ardından İran ile nihai bir anlaşmaya varılması yönünde büyük ilerleme kaydedildiğini bildirmesi, piyasalarda risk iştahını canlandırdı.

        Güçlü gelen şirket bilançoları da teknoloji hisseleriyle desteklenen piyasalara ilave bir ivme kazandırdı.

        Jeopolitik risklerin kısa vadede tamamen ortadan kalktığını söylemek için erken olsa da jeopolitik azalması ve petrol fiyatlarındaki olası geri çekilmenin piyasalar açısından rahatlatıcı olabileceği tahmin ediliyor. Bu nedenle bugün risk iştahının korunup korunmayacağı açısından ABD-İran hattından gelecek yeni açıklamalar, petrol fiyatlarının seyri ve bilanço sezonunda özellikle teknoloji şirketlerine yönelik beklentilerin belirleyici olması öngörülüyor.

        Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de ADP özel sektör istihdamı, Euro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ile hizmet sektörü ve bileşik PMI verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.700 ve 14.800 puanın direnç, 14.500 ve 14.400 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

        *Haberin görseli AA'dan alınmıştır.

